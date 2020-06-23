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Украина подписала присоединение к Соглашению о Консультационном центре по вопросам права ВТО

Вторник, 23 июня 2020, 20:56

Украина подписала Протокол о присоединении к Соглашению об учреждении Консультационного центра по вопросам права Всемирной торговой организации (КЦП ВТО).

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины - Торговый представитель Украины Тарас Качка.

Протоколом определены условия и процедуры, которые необходимо выполнить Украине для получения членства в Консультационном центре по вопросам права ВТО. После одобрения Протокола Генеральной Ассамблеей КЦП ВТО и подписания сторонами Украина в течение 12 месяцев должен выполнить внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления Протокола в силу.

"Присоединение к Соглашению об учреждении Консультационного центра по вопросам права ВТО и членства в этой международной организации обеспечит возможность получение высокопрофессиональных юридических услуг, будет способствовать экономии средств Государственного бюджета Украины и усилит кадровую и институциональную возможность Украины для защиты национальных интересов государства в рамках ВТО", - отметил Качка.

КЦП ВТО - это международная организация, созданная в 2001 году с целью оказания помощи развивающимся странам, для обеспечения надлежащей реализации их прав и интересов как членов ВТО.

КЦП ВТО обеспечивает предоставление бесплатных юридических консультаций по вопросам права ВТО и обучение с целью усиления правовой способности членов ВТО защищать свои интересы в рамках этой международной организации.

На сегодня членами КЦП ВТО являются 12 развитых стран, в частности, Австралия, Великобритания, Дания, Канада, Швейцария, Швеция, и 36 членов ВТО развивающихся в частности Египет, Индия, Индонезия, Иордания, Колумбия, Марокко (с 2018 года), Объединенные Арабские Эмираты (с 2016 года), Перу, ЮАР (с 2017 года), Таиланд, Турция, Филиппины

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