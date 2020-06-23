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На ЧАЕС зафіксували зараження COVID-19

Вівторок, 23 червня 2020, 22:09

Серед персоналу Чорнобильської атомної електростанції 23 червня виявили працівника з підтвердженим випадком респіраторного захворювання COVID-19.

Джерело: Державне агентство з управління зоною відчуження

Деталі: Працівника відправили на самоізоляцію, він перебуває під наглядом лікаря.

Ще одна людина з персоналу ЧАЕС, яка контактувала із зараженим чоловіком, теж знаходиться на самоізоляції – у неї поки лише підозра COVID-19.

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Нагадаємо: Станом на ранок 23 червня в Україні зафіксували 38 074 зараження, з яких майже 17 тисяч вилікувалися, а 1 035 померли.

Українська правда
Теми: ЧорнобильАЕСепідеміякоронавірус


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