На ЧАЕС зафіксували зараження COVID-19
Вівторок, 23 червня 2020, 22:09
Серед персоналу Чорнобильської атомної електростанції 23 червня виявили працівника з підтвердженим випадком респіраторного захворювання COVID-19.
Джерело: Державне агентство з управління зоною відчуження
Деталі: Працівника відправили на самоізоляцію, він перебуває під наглядом лікаря.
Ще одна людина з персоналу ЧАЕС, яка контактувала із зараженим чоловіком, теж знаходиться на самоізоляції – у неї поки лише підозра COVID-19.
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Нагадаємо: Станом на ранок 23 червня в Україні зафіксували 38 074 зараження, з яких майже 17 тисяч вилікувалися, а 1 035 померли.
Українська правда