Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На ЧАЕС зафіксували зараження COVID-19

Вівторок, 23 червня 2020, 22:09
На ЧАЕС зафіксували зараження COVID-19

Серед персоналу Чорнобильської атомної електростанції 23 червня виявили працівника з підтвердженим випадком респіраторного захворювання COVID-19.

Джерело: Державне агентство з управління зоною відчуження

Деталі: Працівника відправили на самоізоляцію, він перебуває під наглядом лікаря.

Ще одна людина з персоналу ЧАЕС, яка контактувала із зараженим чоловіком, теж знаходиться на самоізоляції – у неї поки лише підозра COVID-19.

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Нагадаємо: Станом на ранок 23 червня в Україні зафіксували 38 074 зараження, з яких майже 17 тисяч вилікувалися, а 1 035 померли.

Українська правда
Теми: ЧорнобильАЕСепідеміякоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

Усі новини...
Чорнобиль
У Чорнобильській зоні помітили нового птаха
Зеленський на річницю аварії на ЧАЕС застеріг світ від ядерного шантажу РФ
Небезпечні оленячі роги: чому їх заборонено збирати в Чорнобилі
Останні новини
19:44
Киянам, які роблять пересадки між станціями "Либідська" та "Теремки", повертатимуть гроші
19:31
фотоВсе горіло, вибухали авто: розповідь лікарки з Києва, в будинок якої влучили уламки ракети РФ
19:31
Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів з Україною – Мішель
19:30
Потужні землетруси в Японії може спричиняти підводний вулкан, розташований на тектонічній плиті – вчені
19:21
Повітряні сили про зльоти МіГів: Були реальні пуски і фальшцілі, один "Кинджал" збила ППО
19:12
Отруєння студентів у Полтаві: в їжі з їдальні знайшли кишкову паличку
19:10
Німеччина передала Україні другий Patriot з ракетами
19:07
Дипломування моряків: нові правила поширили на рядовий склад
19:00
ФОТО"Працював і вдень і вночі": на Волині хлопець зліпив сніговика висотою у понад 6 метрів
18:50
Премії в "Нафтогазі": ВАКС почав розгляд справи Коболєва по суті
Усі новини...
Реклама: