На ЧАЭС зафиксировали заражение COVID-19
Вторник, 23 июня 2020, 22:09
Среди персонала Чернобыльской атомной электростанции 23 июня обнаружили работника с подтвержденным случаем респираторного заболевания COVID-19.
Источник: Государственное агентство по управлению зоной отчуждения
Детали: Работника отправили на самоизоляцию, он находится под наблюдением врача.
Еще один человек из персонала ЧАЭС, который контактировал с больным, тоже находится на самоизоляции – у него пока только подозрение COVID-19.
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Напомним: По состоянию на утро 23 июня в Украине зафиксировали 38 074 заражения, из которых почти 17 000 вылечились, а 1 035 умерли.
Украинская правда