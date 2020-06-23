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На ЧАЭС зафиксировали заражение COVID-19

Вторник, 23 июня 2020, 22:09
На ЧАЭС зафиксировали заражение COVID-19

Среди персонала Чернобыльской атомной электростанции 23 июня обнаружили работника с подтвержденным случаем респираторного заболевания COVID-19.

Источник: Государственное агентство по управлению зоной отчуждения

Детали: Работника отправили на самоизоляцию, он находится под наблюдением врача.

Еще один человек из персонала ЧАЭС, который контактировал с больным, тоже находится на самоизоляции – у него пока только подозрение COVID-19.

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Напомним: По состоянию на утро 23 июня в Украине зафиксировали 38 074 заражения, из которых почти 17 000 вылечились, а 1 035 умерли.

Украинская правда

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Темы: ЧернобыльАЭСэпидемиякоронавирус
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