Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Корабельна сосна": в мережі з'явився ролик, як керівництво "Слуг" обговорює колегу

Вівторок, 23 червня 2020, 23:45
Корабельна сосна: в мережі з'явився ролик, як керівництво Слуг обговорює колегу
NikLIFE

В інтернеті розповсюджують відеоролик, де глава партії "Слуга народу" та керівник фракції, народні депутати Олександр Корнієнко і Давид Арахамія обговорили свою колегу Ірину Аллахвердієву перед початком прес-конференції в Миколаєві.

Джерело: відео "Никвести", яке поширюють в мережі; Корнієнко та Аллахвердієва у Facebook

Деталі: Між чоловіками пройшла така розмова російською мовою:

Корнієнко: "Аллахвердієва - взагалі красуня".

Арахамія: "Так".

Корнієнко: "Така піддута, звичайно, трохи. Чуть-чуть тюнінг too much ... Ну, баба робоча, взагалі. Як корабельна сосна".

Арахамія: "А?"

Корнієнко: "Як корабельна сосна. Вона тут від**ярить (відпрацює - ред.), б**ть, триста зустрічей тобі за 4 місяці. Виграє, б**ть чисто".

Арахамія: "Да?"

Корнієнко: "Енергетик".

Арахамія: "Трохи".

Корнієнко: "До президента ти заведеш і побачиш - він о**єє (здивується - ред.), підстрибне, викурить усі IQOS і скаже: "Баба - так, баба - так".

Відео 18+ (присутня нецензурна лексика):

Корнієнко повідомив в фейсбуці, що ролик змонтований і фрази "вирвані з контексту".

Проте, політик від свого імені і від імені Арахамії "приніс щирі вибачення".

 

Тим часом народна депутат, яку обговорювало керівництво "Слуг", відреагувала на відео у Facebook. Вона теж каже, що відео – монтаж, а Арахамія з Корнієнком присягнулися їй, що такого не казали.

Пряма мова Аллахвердієвої: "Деякі ЗМІ сьогодні розповсюдили фейк, де згадується моє ім’я. Не хочу коментувати цей низькопробний бруд, але мушу розставити всі крапки над "і". Опубліковане "сенсаційне відео" – монтаж.

Мені вже подзвонили Давід Арахамія і Саша Корнієнко і присягнулися, що не говорили нічого з опублікованого".

 

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Слуга народуАрахамія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

Усі новини...
Слуга народу
Стефанчук намагається врятувати містобудівну "реформу" Шуляк у Європарламенті. Що з цим не так?
НАБУ обшукує "слугу" Марченко через можливі махінації її помічниці. У фракції прокоментували
Як інститут Спартака Субботи пов'язаний зі "слугами народу", Столаром і Ткаченком
Останні новини
19:44
Киянам, які роблять пересадки між станціями "Либідська" та "Теремки", повертатимуть гроші
19:31
фотоВсе горіло, вибухали авто: розповідь лікарки з Києва, в будинок якої влучили уламки ракети РФ
19:31
Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів з Україною – Мішель
19:30
Потужні землетруси в Японії може спричиняти підводний вулкан, розташований на тектонічній плиті – вчені
19:21
Повітряні сили про зльоти МіГів: Були реальні пуски і фальшцілі, один "Кинджал" збила ППО
19:12
Отруєння студентів у Полтаві: в їжі з їдальні знайшли кишкову паличку
19:10
Німеччина передала Україні другий Patriot з ракетами
19:07
Дипломування моряків: нові правила поширили на рядовий склад
19:00
ФОТО"Працював і вдень і вночі": на Волині хлопець зліпив сніговика висотою у понад 6 метрів
18:50
Премії в "Нафтогазі": ВАКС почав розгляд справи Коболєва по суті
Усі новини...
Реклама: