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"Корабельна сосна": в мережі з'явився ролик, як керівництво "Слуг" обговорює колегу

Вівторок, 23 червня 2020, 23:45
NikLIFE

В інтернеті розповсюджують відеоролик, де глава партії "Слуга народу" та керівник фракції, народні депутати Олександр Корнієнко і Давид Арахамія обговорили свою колегу Ірину Аллахвердієву перед початком прес-конференції в Миколаєві.

Джерело: відео "Никвести", яке поширюють в мережі; Корнієнко та Аллахвердієва у Facebook

Деталі: Між чоловіками пройшла така розмова російською мовою:

Корнієнко: "Аллахвердієва - взагалі красуня".

Арахамія: "Так".

Корнієнко: "Така піддута, звичайно, трохи. Чуть-чуть тюнінг too much ... Ну, баба робоча, взагалі. Як корабельна сосна".

Арахамія: "А?"

Корнієнко: "Як корабельна сосна. Вона тут від**ярить (відпрацює - ред.), б**ть, триста зустрічей тобі за 4 місяці. Виграє, б**ть чисто".

Арахамія: "Да?"

Корнієнко: "Енергетик".

Арахамія: "Трохи".

Корнієнко: "До президента ти заведеш і побачиш - він о**єє (здивується - ред.), підстрибне, викурить усі IQOS і скаже: "Баба - так, баба - так".

Відео 18+ (присутня нецензурна лексика):

Корнієнко повідомив в фейсбуці, що ролик змонтований і фрази "вирвані з контексту".

Проте, політик від свого імені і від імені Арахамії "приніс щирі вибачення".

 

Тим часом народна депутат, яку обговорювало керівництво "Слуг", відреагувала на відео у Facebook. Вона теж каже, що відео – монтаж, а Арахамія з Корнієнком присягнулися їй, що такого не казали.

Пряма мова Аллахвердієвої: "Деякі ЗМІ сьогодні розповсюдили фейк, де згадується моє ім’я. Не хочу коментувати цей низькопробний бруд, але мушу розставити всі крапки над "і". Опубліковане "сенсаційне відео" – монтаж.

Мені вже подзвонили Давід Арахамія і Саша Корнієнко і присягнулися, що не говорили нічого з опублікованого".

 

Українська правда
Теми: Слуга народуАрахамія


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