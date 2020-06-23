"Корабельная сосна": в сети появился ролик, как руководство "Слуг" обсуждает коллегу

В интернете распространяют видеоролик, где глава партии "Слуга народа" и руководитель фракции, народные депутаты Александр Корниенко и Давид Арахамия обсудили свою коллегу Ирину Аллахвердиеву перед началом пресс-конференции в Николаеве.

Источник: видео, которое распространяют в сетях, Корниенко в Facebook

Детали: Между мужчинами прошел такой разговор на русском языке:

Корниенко: "Аллахвердиева – вообще красотка".

Арахамия: "Да".

Корниенко: "Такая поддутая, конечно, чуть-чуть. Чуть-чуть тюнинг too much... Ну, баба рабочая, вообще. Как корабельная сосна".

Арахамия: "А?"

Корниенко: "Как корабельная сосна. Она тут от**ярит (отработает – ред.), б**ть, триста встреч тебе за 4 месяца. Выиграет, б**ть чисто".

Арахамия: "Да?"

Корниенко: "Энергетик".

Арахамия: "Немного".

Корниенко: "К президенту ты заведешь и увидишь – он о**еет (удивится – ред.), подпрыгнет, выкурит все IQOS и скажет: "Баба - да, баба - да".

Видео 18+ (присутствует нецензурная лексика):

Корниенко сообщил в фейсбуке, что ролик смонтированный, а фразы "вырваны из контекста".

Тем не менее, политик от своего имени и от имени Арахамии "принес искренние изменения".

Тем временем народная депутат, которую на видео обсуждало руководство "Слуг", отреагировала в Facebook. Она тоже говорит, что видео – монтаж, а Арахамия с Корниенко поклялись ей, что такого не говорили.

Прямая речь Аллахвердиевой: "Некоторые СМИ сегодня распространили фейк, где упоминается мое имя. Не хочу комментировать эту низкопробную грязь, но должен расставить все точки над "и". Опубликованное "сенсационное видео" – монтаж.

Мне уже позвонили Давид Арахамия и Саша Корниенко и поклялись, что ни говорили ничего из опубликованного".