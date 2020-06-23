Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

"Корабельная сосна": в сети появился ролик, как руководство "Слуг" обсуждает коллегу

Вторник, 23 июня 2020, 23:45
NikLIFE

В интернете распространяют видеоролик, где глава партии "Слуга народа" и руководитель фракции, народные депутаты Александр Корниенко и Давид Арахамия обсудили свою коллегу Ирину Аллахвердиеву перед началом пресс-конференции в Николаеве.

Источник: видео, которое распространяют в сетях, Корниенко в Facebook

Детали: Между мужчинами прошел такой разговор на русском языке:

Корниенко: "Аллахвердиева – вообще красотка".

Арахамия: "Да".

Корниенко: "Такая поддутая, конечно, чуть-чуть. Чуть-чуть тюнинг too much... Ну, баба рабочая, вообще. Как корабельная сосна".

Арахамия: "А?"

Корниенко: "Как корабельная сосна. Она тут от**ярит (отработает – ред.), б**ть, триста встреч тебе за 4 месяца. Выиграет, б**ть чисто".

Арахамия: "Да?"

Корниенко: "Энергетик".

Арахамия: "Немного".

Корниенко: "К президенту ты заведешь и увидишь – он о**еет (удивится – ред.), подпрыгнет, выкурит все IQOS и скажет: "Баба - да, баба - да".

Видео 18+ (присутствует нецензурная лексика):

Корниенко сообщил в фейсбуке, что ролик смонтированный, а фразы "вырваны из контекста".

Тем не менее, политик от своего имени и от имени Арахамии "принес искренние изменения".

 

Тем временем народная депутат, которую на видео обсуждало руководство "Слуг", отреагировала  в Facebook. Она тоже говорит, что видео – монтаж, а Арахамия с Корниенко поклялись ей, что такого не говорили.

Прямая речь Аллахвердиевой: "Некоторые СМИ сегодня распространили фейк, где упоминается мое имя. Не хочу комментировать эту низкопробную грязь, но должен расставить все точки над "и". Опубликованное "сенсационное видео" – монтаж.

Мне уже позвонили Давид Арахамия и Саша Корниенко и поклялись, что ни говорили ничего из опубликованного".

 

Украинская правда
Темы: Слуга народаАрахамия


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 26 июня: рейтинг Зеленского, строгий карантин

Швейцарский суд приговорил экс-депутата Мартыненко до 28 месяцев заключения за отмывание средств – "Схемы"

Херсонские СМИ устроили флешмоб за-за того, что их не пустили к Зеленскому

Порошенко спрятал свои картины "за решеткой" в музее, куда снова приходило ГБР

фотоПервый после карантина чартер с туристами вылетел из Киева

Лукашенко собирается изменить конституцию Беларуси

Все новости...
Слуга народа
Протест Шария, или Как маленькие партии выбивают себе место под солнцем
Кандидата в мэры столицы от "Слуги народа" назовут через несколько недель – ОП
В Раде инициируют отставку главы комитета, не пустившего в министры Шкарлета
Последние новости
23:24
Венгрия предлагает отправить в Украину инженерный батальон из-за паводков
22:55
документНичто не мешает Шарию передвигаться по территории Украины – ОГП
22:44
Новости экономики: дело Бахматюка, концессия, риелторы
22:33
В Киевской области ввели новые ограничения из-за вспышки COVID-19
22:07
В психоневрологическом интернате в Хмельницкой области COVID-19 заразились 90 человек
21:52
Более миллиарда гривен убытков вызвали наводнения на Буковине – ОГА
21:25
Новости 26 июня: рейтинг Зеленского, строгий карантин
21:09
За 5 месяцев 2020 УЗ увеличила на 6% объемы перевозок стройматериалов
20:52
Швейцарский суд приговорил экс-депутата Мартыненко до 28 месяцев заключения за отмывание средств – "Схемы"
20:24
"Укрпочта" возобновила доставку почты в западные области
Все новости...