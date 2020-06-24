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Twitter позначив допис Трампа як погрозу протестувальникам

Середа, 24 червня 2020, 01:08

Соціальна мережа Twitter промаркувала допис президента США Дональда Трампа як такий, що містить погрози протестувальникам.

Джерело: Twitter Safety 

Деталі: У дописі американського президента йшлось про те, що "Автономної зони" у Вашингтоні ніколи не буде, допоки Трамп очолює США. "Якщо вони спробують, то зустрінуться із серйозною силою", – написав американський лідер. 

Водночас у Twitter вважають, що такі слова Трампа є порушенням політики соцмережі проти жорстокості, оскільки там присутні погрози певним групам.  

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Передісторія: 

  • Протести у США почались після смерті афроамериканця Джорджа Флойда від рук поліцейського. Чоловік помер після того, як поліцейський притиснув його шию коліном. Флойд кричав, що не може дихати. Це сталося у Міннеаполісі 25 травня. Після інциденту люди спалили поліцейську дільницю, місцева влада запровадила режим надзвичайної ситуації
  • Офіцер поліції Дерек Човін, який брав участь в затриманні Флойда, заарештований. Ще трьох поліцейський звільнили з поліції.
  • Протести охопили всю країну. Не менш 25 міст ввели комендантську годину.
  • Протестувальники почали зносити пам'ятники конфедератам, які були причетні до рабства та торгівлі людьми. 

Українська правда
Теми: Трампсоцмережі


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