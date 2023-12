Twitter позначив допис Трампа як погрозу протестувальникам

Соціальна мережа Twitter промаркувала допис президента США Дональда Трампа як такий, що містить погрози протестувальникам.

Джерело: Twitter Safety

Деталі: У дописі американського президента йшлось про те, що "Автономної зони" у Вашингтоні ніколи не буде, допоки Трамп очолює США. "Якщо вони спробують, то зустрінуться із серйозною силою", – написав американський лідер.

Водночас у Twitter вважають, що такі слова Трампа є порушенням політики соцмережі проти жорстокості, оскільки там присутні погрози певним групам.

We’ve placed a public interest notice on this Tweet for violating our policy against abusive behavior, specifically, the presence of a threat of harm against an identifiable group.https://t.co/AcmW6O6d4t