Twitter позначив допис Трампа як погрозу протестувальникам
Соціальна мережа Twitter промаркувала допис президента США Дональда Трампа як такий, що містить погрози протестувальникам.
Джерело: Twitter Safety
Деталі: У дописі американського президента йшлось про те, що "Автономної зони" у Вашингтоні ніколи не буде, допоки Трамп очолює США. "Якщо вони спробують, то зустрінуться із серйозною силою", – написав американський лідер.
Водночас у Twitter вважають, що такі слова Трампа є порушенням політики соцмережі проти жорстокості, оскільки там присутні погрози певним групам.
We’ve placed a public interest notice on this Tweet for violating our policy against abusive behavior, specifically, the presence of a threat of harm against an identifiable group.https://t.co/AcmW6O6d4t— Twitter Safety (@TwitterSafety) June 23, 2020
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Передісторія:
- Протести у США почались після смерті афроамериканця Джорджа Флойда від рук поліцейського. Чоловік помер після того, як поліцейський притиснув його шию коліном. Флойд кричав, що не може дихати. Це сталося у Міннеаполісі 25 травня. Після інциденту люди спалили поліцейську дільницю, місцева влада запровадила режим надзвичайної ситуації.
- Офіцер поліції Дерек Човін, який брав участь в затриманні Флойда, заарештований. Ще трьох поліцейський звільнили з поліції.
- Протести охопили всю країну. Не менш 25 міст ввели комендантську годину.
- Протестувальники почали зносити пам'ятники конфедератам, які були причетні до рабства та торгівлі людьми.