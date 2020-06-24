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Twitter обозначил сообщение Трампа как угрозу протестующим

Среда, 24 июня 2020, 01:08

Социальная сеть Twitter промаркировала сообщение президента США Дональда Трампа как такой, что содержит угрозы протестующим.

Источник: Twitter Safety

Детали: В заметке американского президента говорилось о том, что "Автономной зоны" в Вашингтоне никогда не будет, пока Трамп возглавляет США. "Если они попытаются, то встретятся с серьезной силой", – написал американский лидер.

В то же время в Twitter считают, что такие слова Трампа нарушение политики соцсети против жестокости, поскольку там присутствуют угрозы определенным группам.

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Предыстория:

  • Протесты в США начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейского. Мужчина умер после того, как полицейский прижал его шею коленом. Флойд кричал, что не может дышать. Это произошло в Миннеаполисе 25 мая. После инцидента люди сожгли полицейский участок, местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации.
  • Офицер полиции Дерек Човин, который участвовал в задержании Флойда, был арестован. Еще трех полицейский уволен из полиции.
  • Протесты охватили всю страну. Не менее 25 городов ввели комендантский час.
  • Позже протестующие начали сносить памятники конфедератам, которые были причастны к рабству и торговле людьми.

Украинская правда
Темы: Трампсоцсети


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