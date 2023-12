Twitter обозначил сообщение Трампа как угрозу протестующим

Социальная сеть Twitter промаркировала сообщение президента США Дональда Трампа как такой, что содержит угрозы протестующим.

Источник: Twitter Safety

Детали: В заметке американского президента говорилось о том, что "Автономной зоны" в Вашингтоне никогда не будет, пока Трамп возглавляет США. "Если они попытаются, то встретятся с серьезной силой", – написал американский лидер.

В то же время в Twitter считают, что такие слова Трампа нарушение политики соцсети против жестокости, поскольку там присутствуют угрозы определенным группам.

We’ve placed a public interest notice on this Tweet for violating our policy against abusive behavior, specifically, the presence of a threat of harm against an identifiable group.https://t.co/AcmW6O6d4t