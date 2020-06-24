Суд зобов’язав президента Бразилії носити маску

Президента Бразилії Жаїра Болсонару, який скептично ставився до коронавірусу, у судовому порядку зобов’язали носити захисну маску у громадських місцях.

Джерело: The Guardian

Деталі: Федеральний суддя постановив, що Болсонару має виправити свою поведінку та використовувати за призначенням захисну маску у громадських місцях.

"Президент повинен вжити всі необхідних заходів, щоб уникнути передачі COVID-19", – йдеться у постанові суду.

Суддя також додав, що незважаючи на те, що серед медиків та науковців не існує єдиної думки щодо безсимптомного поширення коронавірусу, виходити в люди без використання засобів індивідуального захисту неповажно до здоров’я інших людей.

У разі порушення правила президенту загрожує штраф у розмірі 2000 реал (310 фунтів стерлінгів). У Бразилії ж носіння масок є обов’язковим із кінця квітня.

Нагадаємо: