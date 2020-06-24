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Суд зобов’язав президента Бразилії носити маску

Середа, 24 червня 2020, 03:51

Президента Бразилії Жаїра Болсонару, який скептично ставився до коронавірусу, у судовому порядку зобов’язали носити захисну маску у громадських місцях.

Джерело: The Guardian

Деталі: Федеральний суддя постановив, що Болсонару має виправити свою поведінку та використовувати за призначенням захисну маску у громадських місцях.

"Президент повинен вжити всі необхідних заходів, щоб уникнути передачі COVID-19", – йдеться у постанові суду. 

Суддя також додав, що незважаючи на те, що серед медиків та науковців не існує єдиної думки щодо безсимптомного поширення коронавірусу, виходити в люди без використання засобів індивідуального захисту неповажно до здоров’я інших людей. 

У разі порушення правила  президенту загрожує штраф у розмірі 2000 реал (310 фунтів стерлінгів). У Бразилії ж носіння масок є обов’язковим із кінця квітня. 

Нагадаємо:

  • Наразі Бразилія перебуває у переліку країн, де коронавірусом інфікуються найбільше людей. Лише за останню добу число хворих в країні зросло на 40 тисяч. Для порівняння, у США нарахували майже 36 тисяч нових випадків зараження. Окрім того, у Бразилії за весь час пандемії померли більше 52 тисяч хворих на COVID-19. Загальна кількість випадків інфікування становить 1 мільйон 151 тисяча. 
  • Ще у квітня президент Бразилії Жаїр Болсонару виходив на мітинг у столиці країни, де закликали покласти край карантинним обмеженням.

Українська правда
Теми: Бразилія


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