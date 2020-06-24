Суд обязал президента Бразилии носить маску

Президента Бразилии Жаира Болсонару, который скептически относился к коронавирусу, в судебном порядке обязали носить защитную маску в общественных местах.

Источник: The Guardian

Детали: Федеральный судья постановил, что Болсонару должен исправить свое поведение и использовать по назначению защитную маску в общественных местах.

"Президент должен принять все необходимые меры, чтобы избежать передачи COVID-19", – говорится в постановлении суда.

Судья также добавил, что несмотря на то, что среди медиков и ученых не существует единого мнения относительно бессимптомного распространения коронавируса, выходить в свет без использования средств индивидуальной защиты неуважительно к здоровью других людей.

В случае нарушения правила президенту грозит штраф в размере 2000 реал (310 фунтов стерлингов). В Бразилии ношение масок обязательно с конца апреля.

Напомним: