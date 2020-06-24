Суд обязал президента Бразилии носить маску
Президента Бразилии Жаира Болсонару, который скептически относился к коронавирусу, в судебном порядке обязали носить защитную маску в общественных местах.
Источник: The Guardian
Детали: Федеральный судья постановил, что Болсонару должен исправить свое поведение и использовать по назначению защитную маску в общественных местах.
"Президент должен принять все необходимые меры, чтобы избежать передачи COVID-19", – говорится в постановлении суда.
Судья также добавил, что несмотря на то, что среди медиков и ученых не существует единого мнения относительно бессимптомного распространения коронавируса, выходить в свет без использования средств индивидуальной защиты неуважительно к здоровью других людей.
В случае нарушения правила президенту грозит штраф в размере 2000 реал (310 фунтов стерлингов). В Бразилии ношение масок обязательно с конца апреля.
Напомним:
- Сейчас Бразилия находится в списке стран, где коронавирусом инфицируются больше всего людей. Только за последние сутки число заболевших в стране выросло на 40 тысяч. Для сравнения, в США насчитали почти 36 тысяч новых случаев заражения. Кроме того, в Бразилии за все время пандемии скончались более 52 тысяч больных COVID-19. Общее количество случаев инфицирования составляет 1 миллион 151 тысяча.
- Еще в апреле президент Бразилии Жаир Болсонару выходил на митинг в столице страны, где призвали положить конец карантинным ограничениям.