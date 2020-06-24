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ЄС розглядає можливість обмежити в’їзд для громадян США, РФ і Бразилії – ЗМІ

Середа, 24 червня 2020, 06:24
ЄС розглядає можливість обмежити в’їзд для громадян США, РФ і Бразилії – ЗМІ

Держави-члени Європейського Союзу обговорюють перелік країн, для яких можуть відкрити кордони з 1 липня. За попередньою інформацією, громадянам США, Росії та Бразилії буде заборонено відвідувати Євросоюз через високу захворюваність на COVID-19.

Джерело: The New York Times з посиланням на проєкти документів у розпорядженні видання

Деталі: Наразі ЄС розглядають два потенційних списки країн, чиїм громадянам дозволять перетнути кордон. У двох списках присутній Китай та відсутні США та інші країни, де присутній значний ризик поширення хвороби. 

За словами джерел видання, європейські чиновники вважають, що для США скоріш за все не буде виключення. Проте, ймовірно, що американцям дозволять відвідувати ЄС на основі нових показників захворюваності, які будуть переглядатись кожні два тижні. 

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Нагадаємо: 

Українська правда

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Теми: ЄСкордонСША
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