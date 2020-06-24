ЕС рассматривает возможность ограничить въезд для граждан США, РФ и Бразилии – СМИ

Государства-члены Европейского Союза обсуждают перечень стран, для которых могут открыть границы с 1 июля. По предварительной информации, гражданам США, России и Бразилии будет запрещено посещать Евросоюз из-за высокой заболеваемости COVID-19.

Источник: The New York Times со ссылкой на проекты документов в распоряжении издания

Детали: Сейчас ЕС рассматривают два возможных списки стран, чьим гражданам позволят пересечь границу. В двух списках присутствует Китай и отсутствуют США и другие страны, где присутствует значительный риск распространения болезни.

По словам источников издания, европейские чиновники считают, что для США скорее всего не будет исключения. Однако, вероятно, что американцам разрешат посещать ЕС на основе новых показателей заболеваемости, которые будут пересматриваться каждые две недели.

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Напомним: