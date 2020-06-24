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Шмигаль летить на Прикарпаття через паводки

Середа, 24 червня 2020, 08:15

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль вилітає в Івано-Франківську область через паводки, щоб скоординувати роботи з подолання наслідків стихії.

Джерело: Шмигаль у Telegram і Facebook

Пряма мова: "Жахливі паводки на Прикарпатті, Буковині та Закарпатті. Вилітаю в Івано-Франківську область, щоб на місці скоординувати діяльність органів влади у подоланні наслідків негоди".

Деталі: За даними рятувальників, станом на 4-ту ранку 24 червня на території 15 районів Івано-Франківської області було підтоплено 4596 житлових будинків, пошкоджено 427 км автодоріг, зруйновано 90 мостів та 110 км автошляхів.

Теми: Шмигаль Івано-Франківська областьЧернівецька областьЗакарпаттястихія


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