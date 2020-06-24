Шмыгаль летит на Прикарпатье из-за наводнений

Премьер-министр Денис Шмыгаль вылетает в Ивано-Франковскую область из-за паводков, чтобы скоординировать работы по преодолению последствий стихии.

Источник: Шмыгаль в Telegram и Facebook

Прямая речь: "Ужасные наводнения на Прикарпатье, Буковине и Закарпатье. Вылетаю в Ивано-Франковскую область, чтобы на месте скоординировать деятельность органов власти в преодолении последствий непогоды".

Детали: По данным спасателей, по состоянию на 4 часа утра 24 июня на территории 15 районов Ивано-Франковской области было подтоплено 4596 жилых домов, повреждено 427 км автодорог, разрушено 90 мостов и 110 км автодорог.