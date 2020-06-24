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Глава МЗС розповів, про що говоритиме на зустрічі з угорським колегою

Середа, 24 червня 2020, 08:36

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорить з угорським колегою Петером Сійярто конкретні питання економічної співпраці двох країн.

Про це він розповів у коментарі "Укрінформу", повідомляє "Європейська правда".

За його словами, на засіданні міжурядової комісії сторони обговорять конкретні можливості співпраці українських та угорських компаній, збільшення обсягів двосторонніх інвестицій, сприяння зміцненню позицій на ринках обох країн.

"Йдеться про співпрацю в сферах транспорту, прикордонної та транскордонної інфраструктури, сільському господарстві, енергетиці, охороні навколишнього середовища та інших сферах", - поінформував міністр.

Слід зазначити, що питання мови освіти, яке стало каменем спотикання у відносинах України і Угорщини, в переліку тем переговорів немає.

Кулеба наголосив на важливості розвитку торгівлі та інвестицій між Україною та Угорщиною, що дозволить пом’якшити негативні економічні наслідки коронавірусної кризи для громадян.

"Крім того, добросусідські відносини України та Угорщини стратегічно важливі для наших країн і всього регіону Центральної Європи", - акцентував дипломат.

Як повідомлялося, у Києві 25 червня відбудеться четверте засідання Спільної міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва, яка не збиралася майже сім років.

Теми: МЗСКулеба ДмитроУгорщина


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