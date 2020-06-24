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Глава МИД рассказал, о чем будет говорить на встрече с венгерским коллегой

Среда, 24 июня 2020, 08:36

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудит с венгерским коллегой Петером Сийярто конкретные вопросы экономического сотрудничества двух стран.

Об этом он рассказал в комментарии "Укринформу", сообщает "Европейская правда".

По его словам, на заседании межправительственной комиссии стороны обсудят конкретные возможности сотрудничества украинских и венгерских компаний, увеличение объемов двусторонних инвестиций, содействия укреплению позиций на рынках обеих стран.

"Речь идет о сотрудничестве в сферах транспорта, приграничной и трансграничной инфраструктуры, сельском хозяйстве, энергетике, охране окружающей среды и других сферах", - проинформировал министр.

Следует отметить, что вопрос языка образования, которое стало камнем преткновения в отношениях Украины и Венгрии, в перечне тем переговоров нет.

Кулеба подчеркнул важность развития торговли и инвестиций между Украиной и Венгрией, что позволит смягчить негативные экономические последствия коронавірусної кризиса для граждан.

"Кроме того, добрососедские отношения Украины и Венгрии стратегически важные для наших стран и всего региона Центральной Европы", - акцентировал дипломат.

Как сообщалось, в Киеве 25 июня состоится четвертое заседание Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по экономическому сотрудничеству, которая не собиралась почти семь лет.

Темы: МИДКулеба ДмитрийВенгрия


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