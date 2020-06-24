Москва відмахнулася від претензій Києва на борг за флот РФ у Криму

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова відкинула слова заступника міністра закордонних справ України Василя Боднара про борг Росії за базування флоту в Криму.

Джерело: коментар Захарової ТАСС

Пряма мова російської чиновниці: "Уже не знають, що придумати, аби справою не займатися".

Цьому передувало: Заступник голови МЗС України в інтерв'ю агентству "Укрінформ" сказав, що Росія як і раніше повинна виплачувати Києву $100 млн на рік за базування Чорноморського флоту, як це відбувалося до анексії Криму Росією.

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