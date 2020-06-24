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Москва відмахнулася від претензій Києва на борг за флот РФ у Криму

Середа, 24 червня 2020, 08:53
Москва відмахнулася від претензій Києва на борг за флот РФ у Криму
voicesevas.ru

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова відкинула слова заступника міністра закордонних справ України Василя Боднара про борг Росії за базування флоту в Криму.

Джерело: коментар Захарової ТАСС

Пряма мова російської чиновниці: "Уже не знають, що придумати, аби справою не займатися".

Цьому передувало: Заступник голови МЗС України в інтерв'ю агентству "Укрінформ" сказав, що Росія як і раніше повинна виплачувати Києву $100 млн на рік за базування Чорноморського флоту, як це відбувалося до анексії Криму Росією.

Передісторія:

  • Росія в лютому-березні 2014 року окупувала Крим.
  • Президент РФ Володимир Путін 2 квітня 2014 року підписав закон про припинення дії чотирьох російсько-українських угод щодо Чорноморського флоту РФ (у Держдуму він вніс його 28 березня).
  • Росія денонсувала угоди про параметри поділу Чорноморського флоту від 28 травня 1997 року, угоди про статус і умови перебування Чорноморського флоту РФ на території України від 28 травня 1997 року, угоди про взаємні розрахунки, пов'язані з поділом і перебуванням Чорноморського флоту РФ на території України від 28 травня 1997 року, а також "харківські угоди" з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території України від 21 квітня 2010 року.
  • Згідно з документами, підписаними у квітні 2010 року, перебування Чорноморського флоту Росії в Криму було узгоджено на 25 років в обмін на зменшення ціни на російський газ на 30%, але не більше ніж на $100 за кожну тисячу кубометрів.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяКримЧФ Росії
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