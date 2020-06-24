Москва отмахнулась от претензий Киева на долг за флот РФ в Крыму  

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отбросила слова заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара о долге России за базирование флота в Крыму.

Источник: комментарий Захаровой ТАСС

Прямая речь российской чиновницы: "Уже не знают, что придумать, лишь бы делом не заниматься".

Этому предшествовало: Заместитель главы МИД Украины в интервью агентству "Укринформ" сказал, что Россия по-прежнему должна выплачивать Киеву $100 млн в год за базирование Черноморского флота, как это происходило до аннексии Крыма Россией.

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