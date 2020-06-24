Москва отмахнулась от претензий Киева на долг за флот РФ в Крыму
Среда, 24 июня 2020, 08:53
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отбросила слова заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара о долге России за базирование флота в Крыму.
Источник: комментарий Захаровой ТАСС
Прямая речь российской чиновницы: "Уже не знают, что придумать, лишь бы делом не заниматься".
Этому предшествовало: Заместитель главы МИД Украины в интервью агентству "Укринформ" сказал, что Россия по-прежнему должна выплачивать Киеву $100 млн в год за базирование Черноморского флота, как это происходило до аннексии Крыма Россией.
Предыстория:
- Россия в феврале-марте 2014 года оккупировала Крым.
- Президент РФ Владимир Путин 2 апреля 2014 года подписал закон о прекращении действия четырех российско-украинских соглашений по Черноморскому флоту РФ (в Госдуму он внес его 28 марта).
- Россия денонсировала соглашения о параметрах раздела Черноморского флота от 28 мая 1997 года, соглашения о статусе и условиях пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины от 28 мая 1997 года, соглашения о взаиморасчетах, связанных с разделом и пребыванием Черноморского флота РФ на территории Украины от 28 мая 1997 года, а также "харьковские соглашения" по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины от 21 апреля 2010 года.
- Согласно документам, подписанным в апреле 2010 года, пребывание Черноморского флота России в Крыму было согласовано на 25 лет в обмен на уменьшение цены на российский газ на 30%, но не больше чем на $100 за каждую тысячу кубометров.