Телефонні шахраї отримали доступ до інформбази поліції: затримано 5 злочинців

Правоохоронці затримали членів злочинної групи, які виманювали у потерпілих гроші під приводом повернення викраденого майна.

Джерело: прокуратура Києва, речниця відомства Надія Максимець у коментарі УП

Деталі: За результатами тривалої спецоперації за участю прокуратури та поліції викрито та затримано п’ятьох учасників організованої злочинної групи.

Згідно з матеріалами слідства, організував та очолив групу 37-річний раніше судимий мешканець Запорізької області, який особисто підібрав її учасників з числа своїх знайомих та членів сім’ї. Усі учасники злочинної групи є мешканцями Запоріжжя, двоє з них також мають судимості.

Злочинці отримали доступ до системи "Інформаційний портал Національної поліції України", та шукали громадян, які звертались по спецлінії "102" з приводу викрадення в них особистих речей на території Києва, Львова, Одеси, Дніпра та інших регіонів держави, зокрема щодо крадіжок мобільних телефонів, велосипедів, цінних речей тощо.

Відомості про потерпілих та їхні контакти зловмисники отримували від колишнього працівника поліції в Запорізькій області.

Надалі учасники злочинної групи телефонували потерпілим і пропонували їм викупити викрадені речі, перерахувавши гроші на карткові рахунки чи номери мобільних телефонів. Сума коштів, які зловмисники вимагали нібито за повернення майна, коливалась від 3 до 13 тисяч грн.

Коли потерпілий прибував у визначене місце, шахраї змінювали умови зустрічі, наполягаючи на перерахунку грошей перед передачею викрадених речей. Отримавши гроші на картку, зловмисники вимикали свої телефони, а sim-картки знищували. Отримані від потерпілих гроші, шахраї знімали через банкомати та розподіляли між собою.

За даними слідства, щодня зловмисники здійснювали від 5 до 15 дзвінків потерпілим. На теперішній час встановлено 12 осіб, які постраждали від злочинної схеми, однак правоохоронці вважають, що потерпілих може бути набагато більше. Їх просять звертатися до Подільського управління поліції та в Київську місцеву прокуратуру N7.

Пряма мова Максимець: "Займалися шахрайством - як ми ходимо на роботу: щодня з 9 до 17. Сім-карти використовували лише кілька годин, після чого знищували. У групі була жорстка дисципліна та суворі заходи безпеки.

Між собою вони обговорювали не лише деталі вчинення злочинів, а й способи конспірації та прикриття, щоб не бути викритими правоохоронними органами. Подільники дотримувалися єдиних правил поведінки, ведення розмов між собою з використанням умовних слів і фраз".

Додатково: За місцем проживання затриманих провели обшуки, під час яких було вилучено грошові кошти, мобільні термінали, Sim-картки кількох операторів мобільного зв’язку, рамки від вже використаних Sim-карток з абонентськими номерами, комп’ютерну техніку, банківські картки, наркотичні засоби та інші речові докази.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Санкція статті передбачає від 5 до 12 років позбавлення волі.

Правоохоронці також встановлюють осіб, які здійснювали безпосереднє втручання в роботу інформаційно-телекомунікаційної системи поліції.