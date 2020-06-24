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Телефонные мошенники получили доступ к информбазе полиции: задержаны 5 человек

Среда, 24 июня 2020, 09:21
Телефонные мошенники получили доступ к информбазе полиции: задержаны 5 человек

Правоохранители задержали членов преступной группы, которые выманивали у пострадавших деньги под предлогом возврата похищенного имущества.

Источник: прокуратура Киева, пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец в комментарии УП

Детали: По результатам длительной спецоперации с участием прокуратуры и полиции задержаны пять участников организованной преступной группы.

Согласно материалам следствия, организовал и возглавил группу 37-летний ранее судимый житель Запорожской области, который лично подобрал ее участников из числа своих знакомых и членов семьи. Все участники преступной группы являются жителями Запорожья, двое из них также имеют судимости.

Преступники получили доступ к системе "Информационный портал Национальной полиции Украины", и искали граждан, которые обращались по спецлинии "102" по поводу похищения в них личных вещей на территории Киева, Львова, Одессы, Днипра и других регионов страны, в том числе по кражам мобильных телефонов , велосипедов, ценных вещей и тому подобное.

Сведения о пострадавших и их контакты злоумышленники получали от бывшего сотрудника полиции в Запорожской области.

В дальнейшем участники преступной группы звонили потерпевшим и предлагали им выкупить похищенные вещи, перечислив деньги на карточные счета или номера мобильных телефонов. Сумма средств, злоумышленники требовали якобы за возвращение имущества, колебалась от 3 до 13 тысяч грн.

Когда пострадавший прибывал в определенное место, мошенники меняли условия встречи, настаивая на переводе денег перед передачей похищенных вещей. Получив деньги на карточку, злоумышленники выключали свои телефоны, а sim-карты уничтожали. Полученные от потерпевших деньги, мошенники снимали через банкоматы и распределяли между собой.

По данным следствия, ежедневно злоумышленники осуществляли от 5 до 15 звонков пострадавшим. В настоящее время установлено 12 лиц, пострадавших от преступной схемы, однако правоохранители считают, что пострадавших может быть гораздо больше. Их просят обращаться в Подольское управление полиции и в Киевскую местную прокуратуру N7.

Прямая речь Максимец: "Занимались мошенничеством - как мы ходим на работу: ежедневно с 9 до 17. Сим-карты использовали всего несколько часов, после чего уничтожали. В группе была жесткая дисциплина и суровые меры безопасности.

Между собой они обсуждали не только детали совершения преступлений, но и способы конспирации и прикрытия, чтобы не быть пойманным правоохранительными органами. Подельники придерживались единых правил поведения, ведения разговоров между собой с использованием условных слов и фраз".

Дополнительно: По месту жительства задержанных провели обыски, во время которых были изъяты денежные средства, мобильные терминалы, Sim-карты нескольких операторов мобильной связи, рамки от уже использованных Sim-карт с абонентскими номерами, компьютерная техника, банковские карточки, наркотические средства и другие вещественные доказательства.

 
 

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает от 5 до 12 лет лишения свободы.

Правоохранители также устанавливают лиц, осуществлявших непосредственное вмешательство в работу информационно-телекоммуникационной системы полиции.

Украинская правда
Темы: прокуратураполиция
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