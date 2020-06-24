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ЄС після відкриття кордонів може заблокувати в’їзд для туристів з РФ і США – ЗМІ

Середа, 24 червня 2020, 09:30

Країни Євросоюзу можуть відмовитись відкривати свої кордони для мандрівників з Росії, США, Бразилії та низки інших країн через триваючу пандемію коронавірусу.

Про це повідомила газета The New York Times з посиланням на неназваних європейських чиновників, передає "Європейська правда".

Один чиновник, який брав участь у переговорах між членами Європейського Союзу про те, кому слід дозволити відвідувати блок, поділився проєктами списків прийнятних мандрівників.

Другий чиновник, який брав участь у переговорах, підтвердив списки, які не були оприлюднені, а два інших підтвердили їх зміст.

Обидва проєкти списків дозволять в’їзд мандрівникам з Китаю, де вірус з'явився наприкінці минулого року, але виключать американців, а також бразильців і росіян.

Один список містить 47 країн і включає тільки ті країни, де рівень інфікування нижче середнього по ЄС. В інший довший список входять 54 країни, а також країни з дещо гіршими показниками захворюваності, ніж в середньому по ЄС, - до 20 нових випадків на 100 000 осіб.

При цьому Сполучені Штати пізніше можуть бути додані до списку прийнятних мандрівників, якщо число випадків захворювання коронавірусом в країні впаде. Однак малоймовірно, щоб виняток для них зробили вже з 1 липня.

Дискусії з приводу списків ще тривають і продовжаться у середу.

Країни ЄС в значній мірі закриті для всіх громадян, що не входять в блок, за винятком випадків "необхідних поїздок", починаючи з середини березня.

Як повідомлялося, Литва з липня може відновити сполучення з Україною і Грузією.

Нагадаємо, Європейська комісія рекомендувала країнам-членам з 15 червня скасувати прикордонний контроль на внутрішніх кордонах ЄС, а також – поступово відкривати кордони ЄС для громадян третіх країн з 1 липня. 

Єврокомісія також виклала критерії, за яких будуть скасовані обмеження на подорожі для мешканців країн, які не входять в ЄС, в тому числі для України.

Читайте також: Між безвізом та коронавірусом: як зупинятимуть туристів після відкриття авіарейсів до ЄС

Теми: ЄССШАРосіятуризмкоронавірус
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