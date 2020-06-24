ЕС после открытия границ может заблокировать въезд для туристов из РФ и США – СМИ

Страны Евросоюза могут отказаться открывать свои границы для путешественников из России, США, Бразилии и ряда других стран из-за продолжающейся пандемии коронавируса.

Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на неназванных европейских чиновников, передает "Европейская правда".

Один чиновник, участвовавший в переговорах между членами Европейского Союза о том, кому следует разрешить посещать блок, поделился проектами списков приемлемых путешественников.

Второй чиновник, участвовавший в переговорах, подтвердил списки, которые не были обнародованы, а два других подтвердили их содержание.

Оба проекты списков разрешат въезд путешественникам из Китая, где вирус появился в конце прошлого года, но исключат американцев, а также бразильцев и россиян.

Один список включает 47 стран и включает только те страны, где уровень инфицирования ниже среднего по ЕС. В другой более длинный список входят 54 страны, а также страны с несколько худшими показателями заболеваемости, чем в среднем по ЕС, - до 20 новых случаев на 100 000 человек.

При этом Соединенные Штаты позже могут быть добавлены в список приемлемых путешественников, если число случаев заболевания коронавирусом в стране упадет. Однако маловероятно, чтобы исключение для них сделали уже с 1 июля.

Дискуссии по поводу списков еще продолжаются и продолжатся в среду.

Страны ЕС в значительной степени закрыты для всех граждан, не входящих в блок, за исключением случаев "необходимых поездок", начиная с середины марта.

Как сообщалось, Литва с июля может восстановить сообщение с Украиной и Грузией.

Напомним, Европейская комиссия рекомендовала странам-членам с 15 июня отменить пограничный контроль на внутренних границах ЕС, а также - постепенно открывать границы ЕС для граждан третьих стран с 1 июля.

Еврокомиссия также обнародовала критерии, по которым будут отменены ограничения на путешествия для жителей стран, не входящих в ЕС, в том числе для Украины.

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