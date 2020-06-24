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У Прикордонній службі – вже понад сотню випадків хвороби COVID-19

Середа, 24 червня 2020, 09:56

Минулої доби підтверджено п’ять нових випадків інфікування прикордонників коронавірусною хворобою COVID-19.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Деталі: Станом на 24 червня за результатами тестування військовослужбовців та працівників Державної прикордонної служби України зафіксовано 101 позитивний тест на COVID-19.

Із загальної кількості військовослужбовців та працівників Держприкордонслужби, які отримали лабораторне підтвердження захворювання на коронавірус, одужали 52, ще 48 осіб продовжують лікуватися – 14 стаціонарно та 34 – амбулаторно.

Зафіксовано один летальний випадок.

Під контролем медиків наразі перебуває понад 230 прикордонників, які контактували з хворими.

Дослівно ДПСУ: "Підрозділи охорони здоров’я Держприкордонслужби постійно контролюють процес лікування хворих, визначають коло контактних осіб, відслідковують стан їх самопочуття та забезпечують проведення експрес-тестів чи ПЛР-діагностики на наявність захворювання".

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Теми: коронавірусCovid-2019Прикордонна служба


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