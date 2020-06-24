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В Пограничной службе – уже более сотни случаев болезни COVID-19

Среда, 24 июня 2020, 09:56
В Пограничной службе – уже более сотни случаев болезни COVID-19

За прошедшие сутки подтверждено пять новых случаев инфицирования пограничников коронавирусной болезнью COVID-19.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Детали: По состоянию на 24 июня по результатам тестирования военнослужащих и работников Государственной пограничной службы Украины зафиксировано 101 положительный тест на COVID-19.

Из общего количества военнослужащих и работников Госпогранслужбы, которые получили лабораторное подтверждение заболевания коронавирусом, выздоровели 52, еще 48 человек продолжают лечиться – 14 стационарно и 34 – амбулаторно.

Зафиксирован один летальный случай.

Под контролем медиков сейчас находится более 230 пограничников, которые контактировали с больными.

Дословно ГПСУ: "Подразделения здравоохранения Госпогранслужбы постоянно контролируют процесс лечения больных, определяют круг контактных лиц, отслеживают состояние их самочувствия и обеспечивают проведение экспресс-тестов или ПЦР-диагностики на наличие заболевания".

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Темы: коронавирусCovid-2019Пограничная служба
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