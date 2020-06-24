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Ваговий контроль вантажівок на дорогах буде цілодобовим

Середа, 24 червня 2020, 10:37

Найближчим часом на дорогах України будуть функціонувати 40 стаціонарних вагових комплексів для забезпечення захисту доріг від руйнування.

Джерело: міністр інфраструктури Владислав Криклій у ході інспекції одного з таких комплексів на ділянці автодороги М-06 "Київ-Чоп", Liga.net

Пряма мова Криклія: "Наша мета – здійснювати цей контроль цілодобово. П'ять комплексів габаритно-вагового контролю вже працюють на дорогах навколо Києва в цілодобовому режимі. Аналогічна робота ведеться в Одесі, Умані, Миколаєві та інших містах. Найближчим часом 40 стаціонарних комплексів працюватимуть на дорогах України".

Деталі: У таких комплексах працюватимуть інспектори Укртрансбезпеки спільно з Нацполіцією, а також під контролем СБУ.

На розгляд уряду також буде внесено зміни, що передбачають залучення до роботи інспекторів Укртрансбезпеки представників місцевих органів влади.

Таким чином, вважає Криклій, вдасться залучити до цього процесу місцеві органи влади, "тому що вони, в тому числі, зацікавлені захищати свої дороги".

У Мінінфраструктури планують до кінця 2020 року запустити по всій Україні 54 комплекси автоматичного габаритно-вагового контролю Weigh-in-Motion ("Зважування в русі").

На їх базі також хочуть запустити систему автоматичного стягнення штрафів.

Передісторія:

  • 16 червня президент Володимир Зеленський доручив правоохоронцям почати боротьбу з порушенням вантажівками габаритно-вагових обмежень на українських дорогах.
  • 23 червня президент зняв відеоролик, у якому звернувся до далекобійників. Він зазначив, що водії обходять зважування, щоб не платити штраф за перевантаження, і назвав їх "засранцями".

Теми: дорогиМінінфраструктурибізнестранспорт


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