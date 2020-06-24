Весовой контроль грузовиков на дорогах будет круглосуточным

В ближайшее время на дорогах Украины будут функционировать 40 стационарных весовых комплексов для обеспечения защиты дорог от разрушения.

Источник: министр инфраструктуры Владислав Криклий в ходе инспекции одного из таких комплексов на участке автодороги М-06 "Киев-Чоп", Liga.net

Прямая речь Криклия: "Наша цель – осуществлять этот контроль круглосуточно. Пять комплексов габаритно-весового контроля уже работают на дорогах вокруг Киева в круглосуточном режиме. Аналогичная работа ведется в Одессе, Умани, Николаеве и других городах. В ближайшее время 40 стационарных комплексов будут работать на дорогах Украины".

Детали: В таких комплексах будут работать инспекторы Укртрансбезопасности совместно с Нацполицией, а также под контролем СБУ.

На рассмотрение правительства также будут внесены изменения, предусматривающие привлечение к работе инспекторов Укртрансбезопасности представителей местных органов власти.

Таким образом, считает Криклий, удастся привлечь к этому процессу местные органы власти, "потому что они, в том числе, заинтересованы защищать свои дороги".

В Мининфраструктуры планируют до конца 2020 года запустить по всей Украине 54 комплекса автоматического габаритно-весового контроля Weigh-in-Motion ("Взвешивание в движении").

На их базе также хотят запустить систему автоматического взыскания штрафов.

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