Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Весовой контроль грузовиков на дорогах будет круглосуточным

Среда, 24 июня 2020, 10:37
Весовой контроль грузовиков на дорогах будет круглосуточным

В ближайшее время на дорогах Украины будут функционировать 40 стационарных весовых комплексов для обеспечения защиты дорог от разрушения.

Источник: министр инфраструктуры Владислав Криклий в ходе инспекции одного из таких комплексов на участке автодороги М-06 "Киев-Чоп", Liga.net

Прямая речь Криклия: "Наша цель – осуществлять этот контроль круглосуточно. Пять комплексов габаритно-весового контроля уже работают на дорогах вокруг Киева в круглосуточном режиме. Аналогичная работа ведется в Одессе, Умани, Николаеве и других городах. В ближайшее время 40 стационарных комплексов будут работать на дорогах Украины".

Детали: В таких комплексах будут работать инспекторы Укртрансбезопасности совместно с Нацполицией, а также под контролем СБУ.

На рассмотрение правительства также будут внесены изменения, предусматривающие привлечение к работе инспекторов Укртрансбезопасности представителей местных органов власти.

Таким образом, считает Криклий, удастся привлечь к этому процессу местные органы власти, "потому что они, в том числе, заинтересованы защищать свои дороги".

В Мининфраструктуры планируют до конца 2020 года запустить по всей Украине 54 комплекса автоматического габаритно-весового контроля Weigh-in-Motion ("Взвешивание в движении").

На их базе также хотят запустить систему автоматического взыскания штрафов.

Предыстория:  

  • 16 июня президент Владимир Зеленский поручил правоохранителям начать борьбу с нарушением грузовиками габаритно-весовых ограничений на украинских дорогах.
  • 23 июня президент снял видеоролик, в котором обратился к дальнобойщикам. Он отметил, что водители обходят перегрузки, чтобы не платить штраф, и назвал их "засранцами". 

"Украинская правда" в Threads

Темы: дорогиМининфраструктурыбизнестранспорт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
дороги
Пентагон об ударах по Чонгарскому мосту: Это битва Украины, они ее планируют
На Прикарпатье из-за непогоды размыло дороги
В центре Киева перекроют улицы
Последние новости
15:51
Британия направит патрульный корабль в Гайану, на территорию которой посягает Венесуэла
15:48
В Украину вернули еще троих детей из оккупации
15:35
Страны Северной Европы могут свернуть усиленное патрулирование Балтийского моря в конце года
15:26
В Германии самым популярным политиком 2023 года стал министр обороны
15:18
Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны
14:52
Путин разрешил покупку Росбанком доли французского бизнеса в российских компаниях
14:37
Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей
14:34
Голубцы признали нематериальным культурным наследием Украины от Одесской области
14:23
OpenAI ведет переговоры о привлечении новых инвестиций на $100 миллиардов - ЗМІ
14:09
Министр обороны Британии: Нельзя дать Украине проиграть, надо увеличивать расходы на оборону
Все новости...
Реклама: