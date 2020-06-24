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У Мінську спецназ затримав чергу людей в магазин національних сувенірів

Середа, 24 червня 2020, 11:28
У Мінську спецназ затримав чергу людей в магазин національних сувенірів

У столиці Білорусі загін спецпризначення ОМОН розігнав чергу до магазину сувенірів з національною символікою, затримали близько 20 людей.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: Магазин раніше оголосив про закриття, тому 23 червня близько пів сотні людей вишикувалися у чергу, щоб розкупити товари, які залишилися.

Невдовзі до магазину під’їхали два автозаки з ОМОНом, ті почали затримувати людей.

У МВС Білорусі заявили, що причиною затримання стало нібито те, що люди у черзі не давали проїхати автомобілю. "Щоб припинити незаконні дії, які виражалися в блокуванні автомобіля, виїхав загін міліції. Деякі із затриманих залишені для розгляду", – наголосили у МВС.

12 червня в Мінську співробітники ДАІ зупинили кур’єра, який віз в магазин 419 футболок зі словами "Псіхо3%". За словами власника магазину Павла Білоуса, такі футболки – дизайнерська продукція компанії "Символ.Бай" (Symbal.by).

Товари були конфісковані незаконно, вважає Білоус, всі документи на них в порядку. Останнім часом в інтернеті можна побачити, як президента Білорусі Олександра Лукашенка називають "Саша 3%": нібито такий його реальний рейтинг в країні.

За словми Білоуса, після конфіскації футболок в магазин почали ходити перевірки. За його словами, припис про припинення виробництва виписала санстанція, міліція забрала "на перевірку" дев’ять біло-червоно-білих прапорів.

Триває перевірка інших інстанцій. Житлово-комунальні служби відмовляються підключити електрику, хоча підстав відключити її у них немає. Крім того, міська влада повідомила про нібито анонімні скарги на поганий запах з магазину. Власник Symbal.by вирішив закрити магазин.

Теми: Білорусь
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