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В Минске спецназ задержал очередь в магазин национальных сувениров

Среда, 24 июня 2020, 11:28

В столице Беларуси ОМОН разогнал очередь в магазин сувениров с национальной символикой, задержаны около 20 человек.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Магазин ранее объявил о закрытии, поэтому 23 июня около полсотни человек выстроились в очередь, чтобы раскупить оставшиеся товары.

Вскоре к магазину подъехали два автозака с ОМОНом, те начали задерживать людей.

В МВД Беларуси заявили, что причиной задержания стало якобы то, что люди в очереди не давали проехать автомобилю. "Чтобы прекратить незаконные действия, которые выражались в блокировании автомобиля, выехал отряд милиции. Некоторые из задержанных оставлены для рассмотрения", - отметили в МВД.

12 июня в Минске сотрудники ГАИ остановили курьера, который вез в магазин 419 футболок со словами "Психо3%". По словам владельца магазина Павла Белоуса, такие футболки - дизайнерская продукция компании "Символ.Бай" (Symbal.by).

Товары были конфискованы незаконно, считает Белоус, все документы на них в порядке. В последнее время в интернете можно увидеть, как президента Беларуси Александра Лукашенко называют "Саша 3%": якобы такой его реальный рейтинг в стране.

По словам Белоуса, после конфискации футболок в магазин начали ходить проверки. По его словам, предписание о прекращении производства выписала санстанция, милиция забрала "на проверку" девять бело-красно-белых флагов.

Продолжается проверка других инстанций. Жилищно-коммунальные службы отказываются подключить электричество, хотя оснований отключить ее у них нет. Кроме того, городские власти сообщили о якобы анонимные жалобы на плохой запах из магазина. Владелец Symbal.by решил закрыть магазин.

Темы: Беларусь


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