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У Києві рекорд хворих на COVID-19 за добу

Середа, 24 червня 2020, 12:05
Фото з сайту КМДА

За минулу добу у столиці зафіксували 99 нових випадків захворювання на коронавірус, це найбільша кількість хворих за останні тижні.  

Джерело: мер Києва Віталій Кличко на брифінгу 24 червня 

​​Пряма мова: "Новини сьогодні – знову не оптимістичні. Кількість мешканців Києва, в яких за минулу добу виявили захворювання на коронавірус, збільшилась на 99 людей".

Деталі: Серед нових хворих 60 жінок (від 22 до 70 років), 31 чоловік (від 19 до 74 років), 3 дівчинки (від 1 до 14 років) і 5 хлопчиків (від 1 до 11 років). Захворіли, зокрема, і 5 медиків.

Найбільше випадків захворювання виявили у Деснянському (21) та в Оболонському (18) районах. 

 

До лікарень столиці госпіталізували 14 пацієнтів.

Загалом у Києві вже 4528 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

101 людина померла, 1440 мешканців подолали хворобу (з них 25 людей за минулу добу).

Наразі у столичних лікарнях перебувають 232 пацієнта з діагнозом коронавірус, в тому числі 9 дітей. 51 хворий – у важкому стані, один – підключений до апарату штучної вентиляції легень.

Ще 33 людини лежать у лікарнях з підозрою на COVID-19. 

Читайте також: Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно

Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Ірина Балачук, УП
Теми: КиївкоронавірусВіталій Кличко


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