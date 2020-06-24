У Києві рекорд хворих на COVID-19 за добу

За минулу добу у столиці зафіксували 99 нових випадків захворювання на коронавірус, це найбільша кількість хворих за останні тижні.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко на брифінгу 24 червня

​​Пряма мова: "Новини сьогодні – знову не оптимістичні. Кількість мешканців Києва, в яких за минулу добу виявили захворювання на коронавірус, збільшилась на 99 людей".

Деталі: Серед нових хворих 60 жінок (від 22 до 70 років), 31 чоловік (від 19 до 74 років), 3 дівчинки (від 1 до 14 років) і 5 хлопчиків (від 1 до 11 років). Захворіли, зокрема, і 5 медиків.



Найбільше випадків захворювання виявили у Деснянському (21) та в Оболонському (18) районах.

До лікарень столиці госпіталізували 14 пацієнтів.

Загалом у Києві вже 4528 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.



101 людина померла, 1440 мешканців подолали хворобу (з них 25 людей за минулу добу).



Наразі у столичних лікарнях перебувають 232 пацієнта з діагнозом коронавірус, в тому числі 9 дітей. 51 хворий – у важкому стані, один – підключений до апарату штучної вентиляції легень.

Ще 33 людини лежать у лікарнях з підозрою на COVID-19.

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Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі