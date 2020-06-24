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В Киеве рекорд больных COVID-19 за сутки

Среда, 24 июня 2020, 12:05
В Киеве рекорд больных COVID-19 за сутки
Фото с сайта КГГА

За минувшие сутки в столице зафиксировали 99 новых случаев заболевания коронавирусом, это самое большое количество больных за последние недели.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко на брифинге 24 июня  

Прямая речь: "Новости сегодня – опять не оптимистичные. Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили заболевание коронавирусом, увеличилось на 99 человек".

Детали: Среди новых больных 60 женщин (от 22 до 70 лет), 31 мужчина (от 19 до 74 лет), 3 девочки (от 1 до 14 лет) и 5 ​​мальчиков (от 1 до 11 лет). Заболели в том числе и 5 медиков. 

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском (21) и в Оболонском (18) районах.  

 

В больницы столицы госпитализировали 14 пациентов.

Всего в Киеве уже 4528 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

101 человек умер, 1440 жителей преодолели болезнь (из них 25 человек за минувшие сутки).

Сейчас в столичных больницах находятся 232 пациента с диагнозом коронавирус, в том числе 9 детей. 51 больной – в тяжелом состоянии, один – подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Еще 33 человека находятся в больницах с подозрением на COVID-19.

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Ирина Балачук, УП
Темы: КиевкоронавирусВиталий Кличко
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