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Україна отримала від США ракети "Джавелін" останньої моделі

Середа, 24 червня 2020, 13:08
Україна отримала від США ракети Джавелін останньої моделі

Збройні сили України отримали від США ракети FGM-148E, які є однією з останніх модифікацій протитанкових ракет комплексу Javelin.

Як передає "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні Міноборони.

"16 червня 2020 року до України у рамках пілотного проєкту за програмою Уряду США "Міжнародні військові продажі" надійшла перша партія вантажу за контрактом, підписаним у грудні 2019 року, а саме - ракети до протитанкових ракетних комплексів "Джавелін" та допоміжне обладнання на загальну суму понад 27 млн доларів США", - повідомили в Міноборони.

Проєкт передбачає постачання для ЗСУ комплексу озброєння, його обслуговування та надання супутніх послуг з підготовки особового складу для надійної та ефективної експлуатації протитанкових комплексів упродовж всього життєвого циклу.

Постачання решти товарів військового призначення відповідно до домовленостей передбачено у 2021-2022 роках.

"Реалізація контракту на загальну суму понад 36,5 млн доларів США є значним кроком розвитку українсько-американського стратегічного співробітництва на підтримку обороноздатності України та відкриває нові перспективи до здійснення Міністерством оборони України прямих зовнішньоекономічних домовленостей у галузі озброєння та військової техніки з державами-партнерами", - заявили в Міноборони.

Javelin - головна протитанкова зброя армії і морської піхоти США. Вона дозволяє солдату або морському піхотинцю стріляти і швидко рухатися, оскільки ракета самокеровано прямує до цілі.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАзброяУкраїнаЗбройні сили
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