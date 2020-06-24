Украина получила от США ракеты "Джавелин" последней модели

Вооруженные силы Украины получили от США ракеты FGM-148E, которые являются одной из последних модификаций противотанковых ракет комплекса Javelin.

Как передает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении Минобороны.

"16 июня 2020 года в Украину в рамках пилотного проекта по программе правительства США "Международные военные продажи" поступила первая партия груза по контракту, подписанному в декабре 2019 года, а именно - ракеты к противотанковым ракетным комплексам "Джавелин" и вспомогательное оборудование на общую сумму более 27 млн ​​долларов США", - сообщили в Минобороны.

Проект предусматривает поставку для ВСУ комплекса вооружения, его обслуживание и предоставления сопутствующих услуг по подготовке личного состава для надежной и эффективной эксплуатации противотанковых комплексов на протяжении всего жизненного цикла.

Поставка остальных товаров военного назначения в соответствии с договоренностями предусмотрена в 2021-2022 годах.

"Реализация контракта на общую сумму более 36,5 млн долларов США является значительным шагом в развитии украинско-американского стратегического сотрудничества в поддержку обороноспособности Украины и открывает новые перспективы к осуществлению Министерством обороны Украины прямых внешнеэкономических договоренностей в области вооружения и военной техники с государствами-партнерами", - заявили в Минобороны.

Javelin - главное противотанковое оружие армии и морской пехоты США. Оно позволяет солдату или морскому пехотинцу стрелять и быстро двигаться, поскольку ракета самоуправляемо направляется к цели.