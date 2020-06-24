У Дніпрі з'явиться вулиця Аміни Окуєвої

Депутати Дніпровської міської ради вирішили присвоїти одному з проїздів в Амур-Нижньодніпровскому районі міста ім’я Аміни Окуєвої.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: Відповідне рішення на підставі звернень від кількох громадських організацій ветеранів бойових дій на Донбасі та волонтерів ухвалили на черговій сесії міськради в середу.

Раніше на честь Окуєвої хотіли перейменувати вулицю Тополину, однак ініціатива не підтримали на громадських слуханнях жителі. Потім у мерії обрали іншу вулицю в Амур-Нижньодніпровському районі міста – нову, яка не мала імені.

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