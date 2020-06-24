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У Дніпрі з'явиться вулиця Аміни Окуєвої

Середа, 24 червня 2020, 13:37

Депутати Дніпровської міської ради вирішили присвоїти одному з проїздів в Амур-Нижньодніпровскому районі міста ім’я Аміни Окуєвої.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: Відповідне рішення на підставі звернень від кількох громадських організацій ветеранів бойових дій на Донбасі та волонтерів ухвалили на черговій сесії міськради в середу.

Раніше на честь Окуєвої хотіли перейменувати вулицю Тополину, однак ініціатива не підтримали на громадських слуханнях жителі. Потім у мерії обрали іншу вулицю в Амур-Нижньодніпровському районі міста – нову, яка не мала імені.

Передісторія:

  • 2018 року одну з вулиць Дніпра перейменували на честь командира міжнародного миротворчого батальйону імені Джохара Дудаєва Іси Мунаєва, який загинув в лютому 2015 року в боях під Дебальцевим. На цій вулиці йому відкрили пам’ятний знак.
  • Обоє – Аміна Окуєва й Іса Мунаєв – поховані на мусульманській частині цвинтаря під Дніпром.
  • Пресофіцерка добровольчого батальйону імені Джохара Дудаєва, учасниця бойових дій на Донбасі Аміна Окуєва загинула 30 жовтня 2017 року від поранення кулею, яка влучила їй у голову під час обстрілу їхнього з чоловіком автомобіля.

Теми: Дніпро


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