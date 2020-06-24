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В Днипре появится улица Амины Окуевой

Среда, 24 июня 2020, 13:37
В Днипре появится улица Амины Окуевой

Депутаты Днипровского городского совета решили присвоить одному из проездов в Амур-Нижнеднепровском районе города имя Амины Окуевой.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Соответствующее решение на основании обращений от нескольких общественных организаций ветеранов боевых действий на Донбассе и волонтеров приняли на очередной сессии горсовета в среду.

Ранее в честь Окуевой хотели переименовать улицу Тополиную, однако инициативу не поддержали на общественных слушаниях жители. Затем в мэрии выбрали другую улицу в Амур-Нижнеднепровском районе города - новую, не имевшую имени.

Предыстория:

  • 2018 года одну из улиц Днипра переименовали в честь командира международного миротворческого батальона имени Джохара Дудаева Исы Мунаева, погибшего в феврале 2015 году в боях под Дебальцево. На этой улице ему открыли памятный знак.
  • Оба - Амина Окуева и Иса Мунаев - похоронены на мусульманской части кладбища под Днипром.
  • Пресс-офицер добровольческого батальона имени Джохара Дудаева, участница боевых действий на Донбассе Амина Окуева погибла 30 октября 2017 года от ранения пулей, которая попала ей в голову во время обстрела их с мужем автомобиля.

Темы: Днепр
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