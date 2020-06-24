В Днипре появится улица Амины Окуевой

Депутаты Днипровского городского совета решили присвоить одному из проездов в Амур-Нижнеднепровском районе города имя Амины Окуевой.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Соответствующее решение на основании обращений от нескольких общественных организаций ветеранов боевых действий на Донбассе и волонтеров приняли на очередной сессии горсовета в среду.

Ранее в честь Окуевой хотели переименовать улицу Тополиную, однако инициативу не поддержали на общественных слушаниях жители. Затем в мэрии выбрали другую улицу в Амур-Нижнеднепровском районе города - новую, не имевшую имени.

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