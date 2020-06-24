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Повінь у Румунії: вже 160 підтоплених сіл, 3 загиблих

Середа, 24 червня 2020, 15:12

У Румунії внаслідок потужних злив підтоплені вже більше 160 населених пунктів у 29 повітах, троє людей загинули.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють румунські ЗМІ, серед яких Digi24.

У центрі та на півночі Румунії сотні будинків знеструмлені та підтоплені внаслідок потужних злив. Повідомляється, що цей червень став рекордним за кількістю опадів за останні 60 років.

Для повітів Бистриця-Несеуд, Сучава та Марамуреш, останній з яких межує з Україною, на сьогодні оголосили червоний рівень попередження щодо повеней.

Напередодні повідомлялося про одного загиблого внаслідок повеней, зараз їхня кількість зросла до трьох. Вони проживали у повітах Біхор, Сучава и Васлуй.

Низка місцевих доріг заблоковані через високий рівень води та повалені дерева. У повіті Бістріца-Несеуд обвалилося 25 метрів міжсільської дороги над річкою.

Внаслідок негоди обмежений рух і на 4-х дорогах національного значення, а на двох - повністю заблокований.  

Як повідомлялося раніше, від повеней потерпають також Сербія і Польща, попередження про небезпеку підтоплення оголошено для окремих районів Чехії.

Українська правда
Теми: Румунія


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