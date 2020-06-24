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Наводнение в Румынии: уже 160 подтопленных сел, трое погибших

Среда, 24 июня 2020, 15:12

В Румынии в результате мощных ливней подтоплены уже более 160 населенных пунктов в 29 жудецах, три человека погибли.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают румынские СМИ, среди которых Digi24.

В центре и на севере Румынии сотни домов обесточены и подтоплены в результате мощных ливней. Сообщается, что этот июнь стал рекордным по количеству осадков за последние 60 лет.

Для уездов Бистрица-Нэсэуд, Сучава и Марамуреш, последний из которых граничит с Украиной, на сегодня объявили красный уровень предупреждения о наводнениях.

Вчера днем ​​сообщалось о 90 пострадавших населенных пунктов, сейчас речь идет уже о 161.

По последним данным спасателей, затопило 400 домов и 600 дворов, эвакуировать пришлось 71 жителя.

Накануне сообщалось об одном погибшем в результате наводнений, сейчас их количество возросло до трех. Они проживали в уездах Бихор, Сучава и Васлуй.

Ряд местных дорог заблокированы из-за высокого уровня воды и поваленные деревья. В уезде Бистрица-Нэсэуд обрушилось 25 метров дороги над рекой.

Вследствие непогоды ограничено движение и на четырех дорогах национального значения, а на двух - полностью заблокировано.

Как сообщалось ранее, от наводнений страдают также Сербия и Польша, предупреждения об опасности подтопления объявлено для отдельных районов Чехии.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Румыния
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