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Рада хоче зобов’язати нацгвардійців носити індивідуальні номерні знаки

Середа, 24 червня 2020, 15:57
НАЗАРІЙ МАЗИЛЮК, УП

У Верховній Раді зареєстрували законопроект №3731, який зобов’язує бійців Нацгвардії носити на формі опізнавальні знаки під час охорони громадського порядку на масових заходах.

Джерело: пресслужба партії "Голос"

Нардепка "Голосу" та авторка законопроєкту Олександра Устінова: "У 2015 році була запроваджена обов'язкова ідентифікація, але це було зроблено виключно для представників Національної поліції.

Представників нацгвардії, яких сьогодні масово залучають до охорони громадського порядку, на жаль, ця вимога оминула.

Як наслідок маємо приклади побиття мирних протестувальників представниками нацгвардії, яких неможливо ідентифікувати, оскільки на їхній амуніції написаний лише номер частини.

Щоб не допустити такого і надалі, ми пропонуємо, аби нацгвардійці носили таку саму ідентифікацію, як і національна поліція, коли їх залучають до охорони громадського правопорядку".

Деталі: Під законопроєктом підписалися 24 народних депутати з різних фракцій.

Він передбачає присвоєння військовослужбовцям Нацгвардії індивідуальних номерів та видачу жетонів.

Також номери мають бути зазначені на засобах захисту (шоломи, бронежилети, тощо).

Законопроєктом запроваджується дисциплінарна відповідальність за порушення правил ідентифікації та створюється єдина база індивідуальних номерів нацгвардійців, доступ до якої буде безкоштовним.

Українська правда
Теми: НацгвардіяВерховна Рада


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