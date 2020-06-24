Рада хочет обязать нацгвардейцев носить индивидуальные номерные знаки

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №3731, который обязывает бойцов Нацгвардии носить на форме опознавательные знаки во время охраны общественного порядка на массовых мероприятиях.

Источник: пресс-служба партии "Голос"

Нардеп "Голоса" и автор законопроекта Александра Устинова: "В 2015 году была введена обязательная идентификация, но это было сделано исключительно для представителей Национальной полиции.

Представителей Нацгвардии, которых сегодня массово привлекают к охране общественного порядка, к сожалению, это требование миновала.

В результате имеем примеры избиения мирных протестующих представителями Нацгвардии, которых невозможно идентифицировать, поскольку на их амуниции написан только номер части.

Чтобы не допустить такого и в дальнейшем, мы предлагаем, чтобы нацгвардейцы носили такую ​​же идентификацию, как и национальная полиция, когда их привлекают к охране общественного правопорядка".

Детали: Под законопроектом подписались 24 народных депутата из разных фракций.

Он предусматривает присвоение военнослужащим Нацгвардии индивидуальных номеров и выдачу жетонов.

Также номера должны быть указаны на средствах защиты (шлемы, бронежилеты и т.д.).

Законопроектом вводится дисциплинарная ответственность за нарушение правил идентификации и создается единая база индивидуальных номеров нацгвардейцев, доступ к которой будет бесплатным.