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До Києва прибув найбільший медичний гумвантаж з КНР – Кабмін

Середа, 24 червня 2020, 15:59
ФОТО З FACEBOOK ПОСОЛЬСТВА УКРАЇНИ В КИТАЇ

24 червня до Києва прибув найбільший за обсягами гуманітарний вантаж з Китайської народної республіки для протидії поширенню COVID-19.

Джерело: сайт Кабінету міністрів

Дослівно: "Вранці 24 червня до Києва з Пекіну прибув літак Збройних Сил України з гуманітарним вантажем, наданим китайськими партнерами і друзями.

До Києва прибули понад 1 млн захисних масок, медичні респіратори, захисні костюми, окуляри, екрани і рукавички, інфрачервоні термометри, тестові системи для виявлення COVID-19, дезінфектанти і антисептики.

Крім того, доставлено в Україну 10 апаратів штучної вентиляції легень". 

 
Фото з Facebook Посольства України в Китаї

Деталі: Повідомляється, що до формування вантажу в Китаї долучилися 39 державних і приватних організацій, міністерств, відомств, регіональних урядів, вищих навчальних закладів, компанії, члени Китайської торгової Асоціації, китайська діаспора в Україні тощо.

За рекомендаціями донорів, Міністерство охорони здоров'я адресно розподілить вантаж серед органів місцевої влади, державних лікарень Києва та регіонів, низки обласних і міських держадміністрацій, університетів, організацій, зокрема Товариства Червоного Хреста, ТПП, Спілки журналістів тощо. 

 
Фото з Facebook Посольства України в Китаї

У Кабміні нагадали, що КНР вже надавала гуманітарну допомогу Україні для протидії COVID-19.

Зокрема, 29 травня та 8 червня в Україну доставили гуманітарний вантаж, виділений китайським урядом, у якому було 250 тисяч медичних і захисних масок, понад 30 тисяч захисних костюмів, інфрачервоні термометри, захисні окуляри, тести для виявлення COVID-19 та інші предмети медпризначення.

Українська правда
Теми: Кабінет міністрівкоронавірусгуманітаркаКитай


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