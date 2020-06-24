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В Киев прибыл самый большой медицинский гуманитарный груз из КНР – Кабмин

Среда, 24 июня 2020, 15:59
ФОТО С FACEBOOK ПОСОЛЬСТВА УКРАИНЫ В КИТАЕ

24 июня в Киев прибыл крупнейший по объемам гуманитарный груз из Китайской народной республики для противодействия распространению COVID-19.

Источник: сайт Кабинета министров

Дословно: "Утром 24 июня в Киев из Пекина прибыл самолет Вооруженных Сил Украины с гуманитарным грузом, предоставленным китайскими партнерами и друзьями.

В Киев прибыли более 1 млн защитных масок, медицинские респираторы, защитные костюмы, очки, экраны и перчатки, инфракрасные термометры, тестовые системы для выявления COVID-19, дезинфектанты и антисептики.

Кроме того, доставлены в Украину 10 аппаратов искусственной вентиляции легких". 

 
Фото с Facebook Посольства Украины в Китае

Детали: Сообщается, что к формированию груза в Китае присоединились 39 государственных и частных организаций, министерств, ведомств, региональных правительств, высших учебных заведений, компании, члены Китайской торговой Ассоциации, китайская диаспора в Украине и тому подобное.

По рекомендациям доноров, Министерство здравоохранения адресно распределит груз среди органов местной власти, государственных больниц Киева и регионов, ряда областных и городских госадминистраций, университетов, организаций, в частности Общества Красного Креста, ТПП, Союза журналистов и тому подобное.

 
Фото с Facebook Посольства Украины в Китае

В Кабмине напомнили, что КНР уже оказывала гуманитарную помощь Украине для противодействия COVID-19.

В частности, 29 мая и 8 июня в Украину доставили гуманитарный груз, выделенный китайским правительством, в котором было 250 тысяч медицинских и защитных масок, более 30 тысяч защитных костюмов, инфракрасные термометры, защитные очки, тесты для выявления COVID-19 и другие предметы медназначения.  

Украинская правда
Темы: Кабинет министровкоронавирусгуманитаркаКитай


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