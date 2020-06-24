Президент Киргизстану приїхав у Москву, але не пішов на парад через коронавірус

Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков не брав участь в параді Перемоги в Москві через коронавірусну інфекцію, виявлену у двох членів його делегації.

Джерело: прес-служба президента Киргизстану

Деталі: Перед вильотом до столиці Росії на запрошення Володимира Путіна Жеенбеков, всі члени делегації країни і супроводжуючі особи здавали тест на COVID -19. Результати у всіх були негативні.

По прильоту в Москву всі знову здали тест, і у завідувача відділом зовнішньої політики Апарату президента Киргизстану Даніяра Сидикова і одного співробітника охорони вийшов позитивний результат.

Відповідно до подальшого алгоритмоу, Жеенбеков прийняв рішення утриматися від участі в урочистих заходах.

Дослівно: "Його участь була б оцінена як безвідповідальний крок по відношенню до тих, хто бере участь в заходах.

Президент і особи, що його супроводжують, повернуться до Бішкеку, буде дотриманий весь алгоритм щодо тих, у кого аналіз показав позитивний результат - 14 днів самоізоляції. Президент та інші особи також підуть на самоізоляцію, до виходу результатів аналізу, імовірно на 3 дні".