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Президент Киргизстана приехал в Москву, но не пошел на парад из-за коронавируса

Среда, 24 июня 2020, 16:19
риа новости

Президент Киргизстана Сооронбай Жээнбеков не принимал участие в параде Победы в Москве из-за коронавирусной инфекции, обнаруженной у двоих членов его делегации.

Источник: пресс-служба президента Киргизстана

Детали: Перед вылетом в столицу России по приглашению Владимира Путина Жээнбеков, все члены делегации страны и сопровождающие лица сдавали тест на COVID -19. Результаты у всех были отрицательные.

По прилету в Москву все снова сдали тест, и у заведующего отделом внешней политики Аппарата президента Кыргызстана Данияра Сыдыкова и одного сотрудника охраны вышел положительный результат.

В соответствии с дальнейшим алгоритмом, Жээнбеков принял решение воздержаться от участия в торжественных мероприятиях.

Дословно: "Его участие было бы оценено как безответственный шаг по отношению к тем, кто принимает участие в мероприятиях.

Президент и сопровождающие вернутся в Бишкек, будет соблюден весь алгоритм в отношении тех, у кого анализ показал положительный результат — 14 дней самоизоляции. Президент и другие лица также уйдут на самоизоляцию, до выхода результатов анализа, предположительно на 3 дня".

Украинская правда
Темы: Росcиякоронавирус


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