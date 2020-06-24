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Польща передає Україні засоби для боротьби з коронавірусом

Середа, 24 червня 2020, 16:32

Уряд Польщі передав Україні та Молдові гуманітарну допомогу для підтримки у боротьбі з епідемією коронавірусу.

Як пише "Європейська права", про це повідомляє Polskie Radio.

Транспорт з урядовою допомогою для Києва і Кишинева вирушив сьогодні з Варшави, її перевозять автомобілі Державної пожежної служби. 12 з них вирушать до України, 4 – у Молдову.

У вантажі - захисні маски та шоломи, дезінфікуючі засоби, спеціальне захисне взуття та спецодяг.

Гроші на придбання засобів захисту для боротьби з коронавірусом також надали польські компанії, які присутні на українському ринку, зокрема, PKO BP, Orlen, PGNiG, PZU та Polfa Tarchomin. Польський національний фонд пожертвував 5 тис. шоломів.

Глава Національної податкової адміністрації Маґдалєна Жечковська сказала, що залучення уряду до боротьби зі світовою епідемією є знаком солідарності Польщі.

Заступник міністра закордонних справ Павел Яблонський зазначив, що допомога, яку Польща сьогодні направляє в Україну та Молдову, - це "підтримка наших найближчих друзів", і підтримка цих країн є частиною польської політики у рамках Східного партнерства.

"Ми хочемо, щоб країни Східної Європи та країни Центральної Європи разом утворили один союз і щоб вони врешті співпрацювали також у межах Європейського Союзу", - зазначив Павел Яблонський.

Нагадаємо, вчора ЄС та ВООЗ передали місячний запас засобів захисту понад 50 українських лікарень. Допомога є частиною пакету підтримки від ЄС у розмірі 190 млн євро, передбачених для допомоги Україні у зв’язку з пандемією коронавірусу. 

Теми: ПольщаУкраїнакоронавірусМолдова
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