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Польша передает Украине средства для борьбы с коронавирусом

Среда, 24 июня 2020, 16:32

Правительство Польши передало Украине и Молдове гуманитарную помощь для поддержки в борьбе с эпидемией коронавируса.

Как пишет "Европейская права", об этом сообщает Polskie Radio.

Транспорт с правительственной помощью для Киева и Кишинева отправился сегодня из Варшавы, ее перевозят автомобили Государственной пожарной службы. 12 из них отправятся в Украину, четыре - Молдову.

В составе груза - защитные маски и шлемы, дезинфицирующие средства, специальное защитное обувь и спецодежда.

Деньги на приобретение средств защиты для борьбы с коронавируса также оказали польские компании, которые присутствуют на украинском рынке, в частности, PKO BP, Orlen, PGNiG, PZU и Polfa Tarchomin. Польский национальный фонд пожертвовал 5 тыс. шлемов.

Глава Национальной налоговой администрации Магдалена Жечковска сказала, что привлечение правительства к борьбе с эпидемией является знаком солидарности Польши.

Заместитель министра иностранных дел Павел Яблонский отметил, что помощь, которую Польша сегодня направляет в Украину и Молдову, - это "поддержка наших ближайших друзей", и поддержка этих стран является частью польской политики в рамках Восточного партнерства.

"Мы хотим, чтобы страны Восточной Европы и страны Центральной Европы вместе образовали один союз и чтобы они в конце сотрудничали также в пределах Европейского Союза", - отметил Павел Яблонский.

Напомним, вчера ЕС и ВОЗ передали месячный запас средств защиты более 50 украинских больниц. Помощь является частью пакета поддержки от ЕС в размере 190 млн евро, предусмотренных для помощи Украине в связи с пандемией коронавируса.

Темы: ПольшаУкраинакоронавирусМолдова


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