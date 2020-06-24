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Дністер перелився через дамбу на Тернопільщині: почалась термінова евакуація

Середа, 24 червня 2020, 16:45

У Монастириському районі Тернопільщини на річці Дністер стався перелив через дамбу, проводиться часткове відселення місцевих мешканців.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "Надійшла інформація, що поблизу с. Устя-Зелене Монастириського району на р. Дністер стався перелив через дамбу, внаслідок чого відбувається підтоплення сільськогосподарських угідь та є загроза підтоплення с. Устя-Зелене та с. Лука.

На даний час проводиться часткове відселення мешканців с. Устя-Зелене (103 чол.) та с. Лука (51 чол.)".

Деталі: Відзначається, що у середу також внаслідок підняття води в річці Дністер відбулося підтоплення сільгоспугідь та є загроза підтоплення села Коропець.

 

Наразі проводиться часткове відселення 100 мешканців.

 
 
 

Українська правда
Теми: Тернопільська областьДСНСвода


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