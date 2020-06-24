Дністер перелився через дамбу на Тернопільщині: почалась термінова евакуація
Середа, 24 червня 2020, 16:45
У Монастириському районі Тернопільщини на річці Дністер стався перелив через дамбу, проводиться часткове відселення місцевих мешканців.
Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій
Дослівно: "Надійшла інформація, що поблизу с. Устя-Зелене Монастириського району на р. Дністер стався перелив через дамбу, внаслідок чого відбувається підтоплення сільськогосподарських угідь та є загроза підтоплення с. Устя-Зелене та с. Лука.
На даний час проводиться часткове відселення мешканців с. Устя-Зелене (103 чол.) та с. Лука (51 чол.)".
Деталі: Відзначається, що у середу також внаслідок підняття води в річці Дністер відбулося підтоплення сільгоспугідь та є загроза підтоплення села Коропець.
Наразі проводиться часткове відселення 100 мешканців.
Українська правда