Дністер перелився через дамбу на Тернопільщині: почалась термінова евакуація

У Монастириському районі Тернопільщини на річці Дністер стався перелив через дамбу, проводиться часткове відселення місцевих мешканців.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "Надійшла інформація, що поблизу с. Устя-Зелене Монастириського району на р. Дністер стався перелив через дамбу, внаслідок чого відбувається підтоплення сільськогосподарських угідь та є загроза підтоплення с. Устя-Зелене та с. Лука.

На даний час проводиться часткове відселення мешканців с. Устя-Зелене (103 чол.) та с. Лука (51 чол.)".

Деталі: Відзначається, що у середу також внаслідок підняття води в річці Дністер відбулося підтоплення сільгоспугідь та є загроза підтоплення села Коропець.

Наразі проводиться часткове відселення 100 мешканців.