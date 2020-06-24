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Днестр перелился через дамбу на Тернопольщине: началась срочная эвакуация

Среда, 24 июня 2020, 16:45

В Монастырском районе Тернопольской области на реке Днестр произошел перелив через дамбу, проводится частичное отселение местных жителей.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "Поступила информация, что вблизи с. Устье-Зеленое Монастырского района на р. Днестр произошел перелив через дамбу, в результате чего происходит подтопление сельскохозяйственных угодий и угроза подтопления с. Устье-Зеленое и с. Лука.

В настоящее время проводится частичное отселение жителей с. Устье-Зеленое (103 чел.) И с. Лука (51 чел.)".

Детали: Отмечается, что в среду также в результате поднятия воды в реке Днестр произошло подтопление сельхозугодий и угроза подтопления села Коропец.

 

В настоящее время проводится частичное отселение 100 жителей.

 
 
 

Украинская правда
Темы: Тернопольская областьГСЧСвода


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