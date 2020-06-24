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Закарпаття порахувало збитки від стихії: мінімум 125 мільйонів

Середа, 24 червня 2020, 16:56

Негода вже завдала Закарпатській області збитків на 125 мільйонів гривень.

Джерело: голова Закарпатської ОДА Олексій Петров, якого цитує пресслужба облдержадміністрації

Пряма мова: "Попередня вартість інфраструктурних збитків по області – це зруйновані дороги місцевого та державного значення, берегоукріплення, дамби, мости – 125 мільйонів гривень. Які збитки повінь нанесла будинкам і доворогосподарствам, наразі не відомо, їх підраховуватимуть спеціально створені комісії на місцях".

 

Деталі: 24 червня Петров разом із керівниками Басейнового управління річки Тиса та ДСНС оглянув Тячівський та Рахівський райони.

За оперативною інформацією, найбільше від паводку постраждав Рахівський район. Через сильні зливи 23 червня 2020 року відбулося різке підвищення рівня води на річці Тиса, подекуди на 4-5 метрів.

 

Загалом негативних наслідків стихії зазнало 12 населених пунктів у 3 районах області. Водночас Петров запевнив, що на сьогодні ситуація в області контрольована.

Дані щодо наслідків повені 23 червня на Закарпатті:

  • затоплено (підтоплено): 135 дворогосподарств, 40 га пасовищ
  • пошкоджено:  12 автодоріг комунальної власності, 6 ділянок автодороги державної власності (Н-09)
  • зруйновано: 5 підвісних мостів.
  • у лісовому господарстві області, за попередніми даними пошкоджено:14 мостів; 5,7 км. лісових доріг; 1 км. підпірних стінок.
  • у Тячівському і Рахівському районі спостерігається розмив окремих ділянок дамб та берегоукріплень.

Зазначається: у зв’язку із високим рівнем води, оцінити обсяг руйнувань у даний момент неможливо. Обрахунок збитків буде проведено після спаду рівня води. Обстеження пошкоджених об’єктів продовжується.   

Українська правда
Теми: погодаЗакарпаття


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