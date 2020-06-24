Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Закарпатье посчитало убытки от стихии: минимум 125 миллионов

Среда, 24 июня 2020, 16:56
Закарпатье посчитало убытки от стихии: минимум 125 миллионов

Непогода уже нанесла Закарпатской области ущерб на 125 миллионов гривен.

Источник: председатель Закарпатской ОГА Алексей Петров, которого цитирует пресс-служба облгосадминистрации

Прямая речь: "Предварительная стоимость инфраструктурных убытков по области - это разрушенные дороги местного и государственного значения, берегоукрепления, дамбы, мосты - 125 млн гривен. Какие убытки наводнение нанесло домам и доворогосподарствам, пока не известно, их подсчитывать будут специально созданные комиссии на местах".

 

Детали: 24 июня Петров вместе с руководителями бассейнового управления реки Тиса и ГСЧС осмотрел Тячевский и Раховский районы.

По оперативной информации, больше всего от паводка пострадал Раховский район. Из-за сильных ливней 23 июня 2020 года произошло резкое повышение уровня воды на реке Тиса, где-то на 4-5 метров.

 

В общем от негативных последствий стихии претерпели 12 населенных пунктов в 3 районах области. В то же время Петров заверил, что сегодня ситуация в области контролируемая.

Данные о последствиях наводнения 23 июня на Закарпатье

  • затоплены (подтопления): 135 домохозяйств, 40 га пастбищ
  • повреждено 12 автодорог коммунальной собственности, 6 участков автодороги государственной собственности (Н-09)
  • разрушено 5 подвесных мостов.
  • в лесном хозяйстве области, по предварительным данным повреждено: 14 мостов 5,7 км. лесных дорог; 1 км. подпорных стенок.
  • в Тячевском и Раховском районе наблюдается размыв отдельных участков дамб и береговых укреплений.

Отмечается: в связи с высоким уровнем воды, оценить объем разрушений в данный момент невозможно. Расчет убытков будет проведено после спада уровня воды. Обследование поврежденных объектов продолжается.

Украинская правда
Темы: погодаЗакарпатье
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
погода
Сильная жара стала причиной временного закрытия Акрополя в Греции
Метеорологическое предупреждение: на Киевщину идут грозы
В Киеве зафиксировали рекорд суточного количества осадков
Последние новости
15:51
Британия направит патрульный корабль в Гайану, на территорию которой посягает Венесуэла
15:48
В Украину вернули еще троих детей из оккупации
15:35
Страны Северной Европы могут свернуть усиленное патрулирование Балтийского моря в конце года
15:26
В Германии самым популярным политиком 2023 года стал министр обороны
15:18
Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны
14:52
Путин разрешил покупку Росбанком доли французского бизнеса в российских компаниях
14:37
Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей
14:34
Голубцы признали нематериальным культурным наследием Украины от Одесской области
14:23
OpenAI ведет переговоры о привлечении новых инвестиций на $100 миллиардов - ЗМІ
14:09
Министр обороны Британии: Нельзя дать Украине проиграть, надо увеличивать расходы на оборону
Все новости...
Реклама: