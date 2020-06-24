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Закарпатье посчитало убытки от стихии: минимум 125 миллионов

Среда, 24 июня 2020, 16:56

Непогода уже нанесла Закарпатской области ущерб на 125 миллионов гривен.

Источник: председатель Закарпатской ОГА Алексей Петров, которого цитирует пресс-служба облгосадминистрации

Прямая речь: "Предварительная стоимость инфраструктурных убытков по области - это разрушенные дороги местного и государственного значения, берегоукрепления, дамбы, мосты - 125 млн гривен. Какие убытки наводнение нанесло домам и доворогосподарствам, пока не известно, их подсчитывать будут специально созданные комиссии на местах".

 

Детали: 24 июня Петров вместе с руководителями бассейнового управления реки Тиса и ГСЧС осмотрел Тячевский и Раховский районы.

По оперативной информации, больше всего от паводка пострадал Раховский район. Из-за сильных ливней 23 июня 2020 года произошло резкое повышение уровня воды на реке Тиса, где-то на 4-5 метров.

 

В общем от негативных последствий стихии претерпели 12 населенных пунктов в 3 районах области. В то же время Петров заверил, что сегодня ситуация в области контролируемая.

Данные о последствиях наводнения 23 июня на Закарпатье

  • затоплены (подтопления): 135 домохозяйств, 40 га пастбищ
  • повреждено 12 автодорог коммунальной собственности, 6 участков автодороги государственной собственности (Н-09)
  • разрушено 5 подвесных мостов.
  • в лесном хозяйстве области, по предварительным данным повреждено: 14 мостов 5,7 км. лесных дорог; 1 км. подпорных стенок.
  • в Тячевском и Раховском районе наблюдается размыв отдельных участков дамб и береговых укреплений.

Отмечается: в связи с высоким уровнем воды, оценить объем разрушений в данный момент невозможно. Расчет убытков будет проведено после спада уровня воды. Обследование поврежденных объектов продолжается.

Украинская правда
Темы: погодаЗакарпатье


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