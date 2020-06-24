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Ворог обстріляв захисників Широкиного, Старогнатівки і Хутора Вільного

Середа, 24 червня 2020, 17:50

Від початку доби збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Джерело: пресцентр штабу ООС

Деталі: Так у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські збройні формування відкривали вогонь по оборонних укріпленнях українських захисників на підступах до Широкиного.

Ворог застосував 82-х мм міномети, великокаліберні кулемети, станкові протитанкові та автоматичні станкові гранатомети. Під прицілом гранатометів різних систем та стрілецької зброї опинилися й околиці Старогнатівки.

Пізніше, загарбники здійснили обстріл із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по оборонцях Хутору Вільний, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Дослівно: "Утримуючи оборону та зберігаючи контроль над обстановкою, українські військовослужбовці діяли рішуче та жорстко відповіли ворожим підрозділам, змушуючи окупаційні війська припинити свої агресивні дії. Втрати противника уточнюються.

Від початку сьогоднішньої доби втрат у лавах Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

На ділянках розведення №1, №2 та №3 режим "Тиша" дотримувався".

Українська правда
Теми: війнаДонбас
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