Враг обстрелял защитников Широкино, Старогнатовки и Хутора Вольного
С начала суток вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
Источник: пресс-центр штаба ООС
Детали: Так в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид" российские вооруженные формирования открывали огонь по оборонным укреплениям украинских защитников на подступах к Широкино.
Враг применил 82-х мм минометы, крупнокалиберные пулеметы, станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы. Под прицелом гранатометов различных систем и стрелкового оружия оказались и окрестности Старогнатовки.
Позже, захватчики совершили обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам Хутора Вольный, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Пивнич".
Дословно: "Удерживая оборону и сохраняя контроль над обстановкой, украинские военнослужащие действовали решительно и жестко ответили враждебным подразделениям, заставляя оккупационные войска прекратить свои агрессивные действия. Потери противника уточняются.
С начала сегодняшних суток потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.
На участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" соблюдался".