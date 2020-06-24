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Враг обстрелял защитников Широкино, Старогнатовки и Хутора Вольного

Среда, 24 июня 2020, 17:50

С начала суток вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Источник: пресс-центр штаба ООС

Детали: Так в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид" российские вооруженные формирования открывали огонь по оборонным укреплениям украинских защитников на подступах к Широкино.

Враг применил 82-х мм минометы, крупнокалиберные пулеметы, станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы. Под прицелом гранатометов различных систем и стрелкового оружия оказались и окрестности Старогнатовки.

Позже, захватчики совершили обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам Хутора Вольный, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Пивнич".

Дословно: "Удерживая оборону и сохраняя контроль над обстановкой, украинские военнослужащие действовали решительно и жестко ответили враждебным подразделениям, заставляя оккупационные войска прекратить свои агрессивные действия. Потери противника уточняются.

С начала сегодняшних суток потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

На участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" соблюдался".

Украинская правда
Темы: войнаДонбасс
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