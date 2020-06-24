Коронавірус в ЄС: за 2 місяці на 140 тис. більше смертей, ніж в попередні роки

Число додаткових смертей в Європі, викликаних COVID-19, зросло в березні і квітні на 140 000 осіб.

Про це свідчать дані Євростату, повідомляє "Європейська правда".

"Кількість смертей від COVID-19 швидко росла в деяких державах-членах на початку березня 2020 року. Вплив пандемії можна оцінити по збільшенню загального числа смертей від будь-якої причини під час спалаху. У деяких частинах Європи різниця в порівнянні з попередніми роками була виключно високою, в той час як деякі райони постраждали менш серйозно ", - йдеться в повідомленні.

Дані охоплюють тільки 21 країну Євросоюзу. Не враховано цифри з Великої Британії, яка особливо постраждала від пандемії, а також Ірландії, Греції, Хорватії, Кіпру, Латвії, Мальти, Нідерландів, Польщі, Румунії та Словенії.

Тим не менш, цей показник охоплює понад 90% всіх смертельних випадків в результаті пандемії в Європі, згідно з оцінками Європейського центру з профілактики та контролю захворювань, йдеться в повідомленні Євростату.

У середньому було зафіксовано приблизно на 140 000 більше смертей протягом 10-17 тижнів (березень - квітень) в 2020 році, ніж середнє число смертей за той же період за чотири роки з 2016 по 2019 роки.

Пік додаткових смертей у порівнянні із середнім тижневим значенням в 2016-2019 роках був на тижні 14 (кінець березня - початок квітня) 2020 року.

Також зазначається, що збільшення смертності в період з 10 до 17 тижнів в 2020 році по-різному позначилося на чоловіках і жінках. Дуже схожі значення спостерігалися на 10 тижні, тоді було більше випадків смерті чоловіків, ніж жінок, щотижня до 13-го тижня. На 14-му тижні число чоловіків і жінок було майже однаковим і після цього протягом 15-17 тижнів було більше випадків смерті жінок.

У період з 10 по 17 тижні у 20 країнах з наявними даними (зазначені вище країни, крім Німеччини) спостерігалося значне збільшення смертності серед людей у ​​віці 70 років і старше як серед чоловіків, так і серед жінок, в порівнянні із середнім числом смертей за ті ж тижні в 2016-2019 рр.